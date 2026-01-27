TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:15 La Fiorita, preso l'attaccante Serifoski 17:51 L’addio a don Wladyslaw Antonczyk, per anni cappellano dell’Ospedale di Stato 16:25 Campionato, il 15° turno si recupera 10-11 febbraio 15:25 "Mio padre, ebreo e partigiano, tradito da un vicino di casa e salvato da un carabiniere" 12:45 Terenzi: "A Coriano il calcio deve essere sostenibile, le difficoltà fanno parte del gioco" 12:20 Una serie sul potere del corpo che muore 12:08 Serie D: Teramo e Ancona accorciano sull'Ostiamare 10:51 Rimini-Chișinău: nuova tappa low cost per l'Aeroporto Federico Fellini 09:51 Il Giorno della Memoria come monito universale contro odio, persecuzione e negazione della dignità: il messaggio della Reggenza
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Un riconoscimento al lavoro svolto a Strasburgo: Giovagnoli Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio

27 gen 2026
Un riconoscimento al lavoro svolto a Strasburgo: Giovagnoli Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici è lieto di annunciare che Gerardo Giovagnoli è stato eletto Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nel corso della seduta di apertura dei lavori della Commissione svoltasi ieri. L’elezione è avvenuta su indicazione del Gruppo dei Socialisti, Democratici e Verdi, a conferma della stima e della fiducia maturate nel tempo nei confronti del lavoro svolto dal nostro rappresentante in ambito internazionale. La Commissione di Monitoraggio riveste un ruolo di particolare rilievo all’interno dell’Assemblea Parlamentare: è infatti l’organismo incaricato di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati membri, il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle altre Convenzioni del Consiglio d’Europa, nonché l’osservanza degli impegni che ogni Paese prende al momento della propria adesione. Un’attività delicata e fondamentale, che contribuisce a garantire la tutela dei diritti, la qualità delle istituzioni democratiche e lo Stato di diritto nello spazio europeo. L’elezione di Giovagnoli a Vicepresidente rappresenta dunque un riconoscimento significativo dell’impegno profuso in questi anni a Strasburgo, della competenza dimostrata e della costanza con cui ha seguito i dossier più rilevanti, portando avanti con serietà e spirito di servizio il proprio ruolo nell’interesse del nostro Paese e dei valori che ispirano la famiglia socialista e democratica europea. Al compagno Gerardo Giovagnoli rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico, certi che saprà svolgerlo con responsabilità, equilibrio e determinazione, contribuendo in modo concreto al rafforzamento dei principi di democrazia, diritti umani e cooperazione che sono alla base del Consiglio d’Europa.

C.s. - Partito dei Socialisti e dei Democratici




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa