Un riconoscimento al lavoro svolto a Strasburgo: Giovagnoli Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio.

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici è lieto di annunciare che Gerardo Giovagnoli è stato eletto Vicepresidente della Commissione di Monitoraggio dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nel corso della seduta di apertura dei lavori della Commissione svoltasi ieri. L’elezione è avvenuta su indicazione del Gruppo dei Socialisti, Democratici e Verdi, a conferma della stima e della fiducia maturate nel tempo nei confronti del lavoro svolto dal nostro rappresentante in ambito internazionale. La Commissione di Monitoraggio riveste un ruolo di particolare rilievo all’interno dell’Assemblea Parlamentare: è infatti l’organismo incaricato di verificare l’adempimento degli obblighi assunti dagli Stati membri, il rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle altre Convenzioni del Consiglio d’Europa, nonché l’osservanza degli impegni che ogni Paese prende al momento della propria adesione. Un’attività delicata e fondamentale, che contribuisce a garantire la tutela dei diritti, la qualità delle istituzioni democratiche e lo Stato di diritto nello spazio europeo. L’elezione di Giovagnoli a Vicepresidente rappresenta dunque un riconoscimento significativo dell’impegno profuso in questi anni a Strasburgo, della competenza dimostrata e della costanza con cui ha seguito i dossier più rilevanti, portando avanti con serietà e spirito di servizio il proprio ruolo nell’interesse del nostro Paese e dei valori che ispirano la famiglia socialista e democratica europea. Al compagno Gerardo Giovagnoli rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e importante incarico, certi che saprà svolgerlo con responsabilità, equilibrio e determinazione, contribuendo in modo concreto al rafforzamento dei principi di democrazia, diritti umani e cooperazione che sono alla base del Consiglio d’Europa.

