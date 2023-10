Un sabato ricco di appuntamenti al Festival del Giornalismo Culturale

Urbino e il Festival del Giornalismo Culturale: un connubio che si rinnova da ormai 11 anni e che nella giornata di sabato 7 ottobre propone tanti incontri per capire il mondo dell’informazione culturale al giorno d’oggi, con un occhio orientato al futuro. Si parte alle 9:45 nella Sala del Trono di Palazzo Ducale: i saluti saranno affidati al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino ‘Carlo Bo’ Giorgio Calcagnini, seguito da Luigi Gallo – direttore della Galleria Nazionale delle Marche – e Chiara Biondi, assessore alla Cultura della Regione Marche. Alle 10:15 il programma propone la lectio magistralis affidata a Rossella Postorino, ‘La traiettoria di un destino’ con intervista a cura del condirettore del Festival, Giorgio Zanchini. “Si tratta di una lectio magistralis sui generis in quanto leggerà un suo racconto che parla di lettura e parlerà di lettura con Giorgio Zanchini e i ragazzi”, afferma Lella Mazzoli, direttrice del Festival del Giornalismo Culturale. Alle 11:15 spazio a Stefano Brachetti, Luca Molinari, Jonathan Pierini, Lamberto Pignotti e Michele Smargiassi con ‘Immaginare spazi da scrivere e abitare. Architettura testo immagine’. “Urbino è la patria del Rinascimento e quindi discutere di come si possano leggere elementi architettonici assume notevole valore”, aggiunge Mazzoli. Alle 12:15 si terrà la cerimonia di assegnazione del Premio giornalismo culturale ‘La critica del critico’, attribuito a Michela Iaccarino, giornalista Under 40 de ‘Il Fatto Quotidiano’. I

l programma del pomeriggio si aprirà alle 15:00 con Annalisa Bruchi, Piero Dorfles e Agnese Pini che interverranno nel corso del panel ‘L’informazione e il pensiero critico. La democrazia informata’, con la lectio magistralis affidata a Vittorio Emanuele Parsi. Alle 16:45, sempre nello splendido contesto del Sala del Trono di Palazzo Ducale, sarà il momento di ‘Le notizie e gli approfondimenti. Quanto e dove si leggono, si ascoltano e si guardano?’ insieme a Giorgia Cardinaletti, Andrea Montanari, Andrea Vianello e Marco Vigevani. La lectio magistralis ‘Una fotografia dei dati generali sulle notizie e gli approfondimenti’ sarà curata da Massimiliano Valerii, direttore del CENSIS. Alle 18:15 Stefano Bucci del Corriere della Sera, Rosanna Cappelli – responsabile della realtà editoriale più importante in campo artistico, ‘Electa’ - Luigi Gallo e Yuri Primarosa saranno i protagonisti di ‘Capire l’arte’, un incontro che ci permetterà di capire come leggere l’arte nel mondo moderno.