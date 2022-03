Un seme di pace a Podere Lesignano

Tutto pronto a Podere Lesignano dove domani, domenica 27 marzo alle ore 15,00, si metterà a dimorail cachi sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki. Si tratta della fase conclusiva del “Kaki Tree Project”, un progetto di pace intrapreso dal San Marino Green Festival lo scorso anno con il coinvolgimento della scuola primaria “La Ginestra” di Ca Ragni, che ha sviluppato una serie di elaborati che verranno messi in mostra per l’occasione. Presenti il Vescovo monsignor Andrea Turazzi, l’ambasciatore d’Italia a San MarinoSergio Mercuri, il presidente del Kaki Tree Project Francesco Foletti, diversi amministratori dei comuni limitrofi, fra cui Montescudo e Sogliano, e le delegazioni dai comuni di Brescia, Vicenza e Camaiore. L’iniziativa Kaki Tree Project rientra all’interno del progetto “Ortiperlapace”,un progetto la cui mission è quella di divulgare la cultura della pace e della sostenibilità e che vede come promotori il San Marino Green Festival e Podere Lesignano, quest’ultimo sede fisica del progetto, già fattoria didattica che accoglie al suo interno l’unico tempio shintoista in Europa.

c.s. San Marino Green Festival