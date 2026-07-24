Un sogno lungo quarant'anni: Montegiardino ha una piazza per i suoi cittadini

Un sogno lungo quarant'anni: Montegiardino ha una piazza per i suoi cittadini.

Ci sono momenti in cui la politica torna ad essere ciò che dovrebbe essere sempre: ascolto, cura, e risposta concreta ai bisogni di chi vive un territorio. Oggi, per la comunità di Montegiardino, è uno di quei momenti. Il Consiglio Grande e Generale ha approvato l'Istanza d'Arengo che apre ufficialmente la strada alla realizzazione del nuovo parcheggio pubblico e alla pedonalizzazione della piazza del Castello. Un progetto atteso da generazioni. Se ne parlava negli anni '80: oggi, finalmente, non è più solo un desiderio, è un impegno sancito dalle istituzioni. La Giunta di Castello di Montegiardino non può che essere commossa. Non per orgoglio istituzionale, ma per la consapevolezza di cosa significhi questo momento per le famiglie, per gli anziani che hanno visto questa piazza cambiare col tempo, per i bambini che presto potranno giocarci liberi, per tutti coloro che amano questo Castello e che per anni hanno atteso una risposta. Grazie. Grazie, innanzitutto, ai cittadini che hanno firmato l'Istanza d'Arengo. La vostra firma è stata un atto di fiducia, prima ancora che un atto civico. Avete creduto che valesse la pena provarci, che la vostra voce potesse fare la differenza. Aveva ragione. Questo risultato appartiene a voi. Grazie a tutti i cittadini e alle istituzioni che in questi anni hanno sostenuto la Giunta nel percorso intrapreso, a volte faticoso, a volte lento, ma sempre mosso dalla convinzione che Montegiardino meritasse di più. Grazie ai Consiglieri che hanno votato favorevolmente l'istanza, riconoscendo nelle aspirazioni di una piccola comunità un valore per l'intera Repubblica. Grazie alle Segreterie di Stato per il Territorio e per le Finanze, che hanno trasformato l'intenzione in programmazione concreta, con un impegno triennale e risorse reali destinate al futuro del nostro Castello. Grazie a chi, dentro e fuori dalle istituzioni, ha sostenuto questa iniziativa con pazienza e determinazione. Ma non ci fermiamo qui. La comunità del Castello è la nostra priorità, oggi e sempre. Insieme al parcheggio e alla nuova piazza pedonale, il percorso di rinnovamento comprenderà anche i servizi essenziali e gli spazi comunitari di cui Montegiardino ha bisogno: la sala polifunzionale, l'ambulatorio, l'ufficio postale, il campo sportivo. Perché una comunità viva non ha bisogno solo di bellezza, ma anche di cura quotidiana. Montegiardino guarda avanti. E lo fa insieme — con i suoi cittadini, con le sue istituzioni, con il cuore di chi questo Castello lo ama davvero.

C.s. - Giunta di Castello di Montegiardino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: