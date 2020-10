Un sorriso per Norcia: concorso per Halloween

Pronti per la festa di Halloween????

Bene ragazzi oggi abbiamo messo in atto questa bellissima iniziativa.

Concorso social delle più belle foto di famiglia che verranno scattate questa sera nelle vostre case ovviamente mascherati.

Primo premio 150 euro

Secondo premio 100 euro

Terzo premio 50 euro

Quarto premio 25 euro

Buoni da spendere presso i ristoranti, sia a pranzo che a cena oppure asporto.

Tutte le foto verranno pubblicate e le tre più belle saranno proclamate vincitori dei premi messi in palio dal nostro gruppo.

Distanti ma vicini... forza San Marino

Nel rispetto delle regole

Buon Halloween

Aspettiamo questa sera le vostre foto di famiglia









Comunicato stampa

Lo staff

UN SORRISO PER NORCIA