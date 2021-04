Un sorriso per Norcia: Progetto 2021 - La stanza degli abbracci a San Marino

Un sorriso per Norcia: Progetto 2021 - La stanza degli abbracci a San Marino.

Il gruppo UN SORRISO PER NORCIA si attiva per la raccolta fondi per comprare due stanze degli abbracci una per il CASALE LA FIORINA E UNA PER IL COLORE DEL GRANO affinché gli ospiti, soggetti fragili per età, e spesso per patologie pregresse, possano tornare ad abbracciare, in sicurezza, i loro cari.

Il progetto sarà presentato la prossima settimana al Direttore Sanitario dell’ISS che ha già espresso parere favorevole.

La “Stanza degli abbracci” prevede un allestimento realizzato da un divisorio “morbido”, una sorta di tenda trasparente e isolante, che permette a due persone di poter stare vicine, di parlare, di abbracciarsi, senza però rischiare di trasmettersi alcun virus, in primis il Covid.

Auspichiamo una buona adesione da parte della cittadinanza affinché “Con Voi” possa perseguire il proprio obiettivo di rendersi utile alle persone in condizione di malattia e alle loro famiglie.

L’obiettivo è di sensibilizzare la collettività al tema della malattia, delle cure palliative e all’importanza di una presenza consapevole ed amorevole accanto alle persone che soffrono.

Grazie a Mariarosa Chiari ideatrice della proposta



RACCOLTA FONDI

UN SORRISO PER NORCIA

IBAN

SM28B054009800000060179288



Comunicato stampa

Un sorriso per Norcia e non solo





