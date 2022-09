Un successo la partecipazione della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura e del Consorzio Terra di San Marino a Terra Madre 2022!

Un successo la partecipazione della Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura e del Consorzio Terra di San Marino a Terra Madre 2022!.

Oggi termina “Terra Madre Salone del Gusto 2022”, il più grande raduno internazionale della rete Slow Food che ha l’obiettivo di disegnare un futuro diverso per il cibo, un futuro che discende dalle scelte quotidiane dei singoli, dall’impegno delle comunità e dalle politiche delle istituzioni pubbliche e private. L’evento dedicato al mondo del cibo, dell’agricoltura e della sostenibilità in ambito enogastronomico organizzato a Torino da Slow Food, ha visto per la prima volta la partecipazione della Repubblica di San Marino, una partecipazione coinvolgente e molto sentita. L’affluenza nello stand della Repubblica di San Marino è sempre stata rilevante e la giornata di domenica 25 settembre è stata contraddistinta da un altissimo afflusso di visitatori che hanno preso parte agli incontri e workshop di presentazione delle eccellenze dell’enogastronomia sammarinese e che hanno scelto di degustarle. Durante tutta la manifestazione si sono tenuti workshop di presentazione della filiera agricola del territorio dedicati alla panificazione con il lievito madre e ai cereali e alle farine del territorio, alla distillazione di oli essenziali, “2 chiacchiere con la Cantina San Marino”, “Di fiore in fiore”, “Un filo d’olio” e “I nobili: bresaola e non solo”, organizzati dal Consorzio Terra di San Marino in collaborazione con la Cantina San Marino, la Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, la Cooperativa Olivicoltori San Marino e la Cooperativa Allevatori Sammarinesi. Oggi 26 settembre si conclude “Terra Madre Salone del Gusto 2022”, che ha visto la partecipazione di più di 600 espositori provenienti da tutte le Regioni Italiane e dal Mondo, evento che per la Repubblica di San Marino è stato una vetrina internazionale per la presentazione e la valorizzazione del nostro Paese e dei prodotti del territorio. Durante l’evento la Repubblica di San Marino è stata lieta di ospitare nel proprio stand il Presidente Slow Food Carlo Petrini che ha espresso compiacimento per la partecipazione del nostro Paese alla manifestazione augurando una proficua collaborazione per il futuro. La Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura e il Consorzio Terra di San Marino ringraziano tutti coloro che hanno collaborato e che si sono prodigati con vero spirito di servizio e passione per la buona riuscita dell’evento, certi di prevedere la partecipazione della Repubblica di San Marino ai prossimi eventi internazionali per la promozione del paese e del patrimonio enogastronomico sammarinese.

c.s.

Segreteria di Stato Territorio, Ambiente ed Agricoltura

Consorzio Terra di San Marino

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: