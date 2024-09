Un totem e una targa dedicati allo storico riminese Amedeo Montemaggi Mercoledì l’inaugurazione prevista nell’ambito degli eventi del 80° Anniversario della Liberazione di Rimini

Sarà inaugurato mercoledì 25 settembre, alle ore 17, un totem con una targa in ricordo del celebre cittadino, Amedeo Montemaggi, storico della Linea Gotica. Il monumento è stato realizzato nella rotonda situata in piazzale Cesare Battisti-corso Giovanni XXIII, già dedicata al professore e storico riminese nel settembre 2022. Si tratta di un totem espositivo in lamiera alto circa 1,30 metri, della tipologia di quelli storici già presenti in città, realizzato in materiale corten e contenente una targa con la descrizione della vita dello storico riminese. La targa è affiancata da un ritratto a matita di Amedeo Montemaggi, realizzato dall’architetto Ilario Fioravanti. Accanto alla targa è presente una teca che custodisce una vera scheggia del bombardamento avvenuto a Rimini il 28 dicembre 1943, vicino alla casa di Amedeo Montemaggi, che egli stesso ha raccolto e custodito personalmente e che ora è stata donata dalla signora Edda (vedova di Montemaggi). La targa contiene la seguente descrizione: “Nato e vissuto a Rimini dal 1923 al 2011, storica firma de Il Resto del Carlino, ha collaborato con i principali giornali nazionali. Insegnante amatissimo per i suoi innovativi metodi didattici, con oltre 20 libri editi è stato riconosciuto come il più importante storico della Linea Gotica, apprezzato a livello internazionale per la sua precisione e obiettività. Ha promosso incontri fra i veterani coinvolti nella Seconda Guerra Mondiale per ristabilire un clima di riconciliazione e pace. Ha studiato le tecniche e le strategie militari per dare rilievo agli scopi e all'importanza geopolitica dell'offensiva. Con originali iniziative ha promosso l'immagine di Rimini e del suo entroterra.” L’inaugurazione del monumento dedicato ad Amedeo Montemaggi fa parte degli eventi previsti nel programma per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione di Rimini, presentato ieri alla stampa con un ricco programma di eventi.

c.s. Comune di Rimini

