Un trionfo dei valori culturali e diplomatici: l'Associazione Culturale Dacia Senza Frontiere celebra Hariclea Darclée e i legami tra Romania, Italia e San Marino

L’iniziativa è stata organizzata sotto l’Alto Patrocinio dell’Ambasciata di Romania a Roma, con il sostegno della Sua Eccellenza Gabriela Dancau, Ambasciatore della Romania in Italia, San Marino e Malta, e in collaborazione con la Fondazione Renata Tebaldi. L'evento culturale organizzato dall’Associazione Culturale Romeno-Sammarinese Dacia Senza Frontiere, presieduta da Mihaela Anghel e con Liviu Anghel come Segretario e Tesoriere, è stato un vero e proprio trionfo dei valori culturali romeni, sammarinesi e italiani. Si è tenuto il 19 dicembre 2024, presso il prestigioso Palazzo Graziani di San Marino, grazie alla generosa disponibilità degli Istituti Culturali della Repubblica di San Marino. Questo evento si inserisce all’interno del Concorso Internazionale Renata Tebaldi, che si è svolto dal 16 al 20 dicembre 2024, e ha celebrato non solo le grandi soprano del passato, ma anche il legame eterno tra Romania, Italia e San Marino, uniti dall’amore per l’opera e dalla bellezza senza tempo della musica. In particolare, l'evento si è concentrato sulla figura leggendaria di Hariclea Darclée, una delle voci più straordinarie della lirica, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. “Hariclea Darclée tra la Romania e Puccini, la storia di una leggenda…” è stato il titolo della manifestazione, che ha celebrato l’eredità culturale lasciata dalla Darclée, interprete della Prima Tosca di Giacomo Puccini. L'evento ha rappresentato una straordinaria occasione per approfondire il legame artistico tra Romania, Italia, San Marino e la musica lirica internazionale. La figura di Hariclea Darclée è stata la protagonista indiscussa della giornata, con un focus speciale sul suo legame con il Maestro Giacomo Puccini. La manifestazione ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui:  Il Console Generale della Romania a Bologna, Laura Nicoleta Nasta,  La Dott.ssa Ioana Paslaru del Dipartimento per i Romeni all'Estero  Irina Paun, del Dipartimento per i Romeni all'Estero Innoltre alla manifestazione hanno partecipato numerosi rappresentanti istituzionali e culturali italiani e sammarinesi, tra cui:  L’Ambasciatore presso la Santa Sede Dott.ssa Maria Alessandra Albertini, Direttore Affari Giuridici presso la Segreteria per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino  Console del Portogallo Contessa Maria Loredana Pinotti  Conte Pier Felice degli Uberti  Past President Soroptimist Dott.ssa Monica Michellotti  Dott.ssa Cinzia Cola, politologa e giornalista  Presidente Kiwanis Club San Marino Roberta Patrignani Le autorità romene e sammarinesi hanno conferito un valore diplomatico e istituzionale all'evento, sottolineando l’importanza di promuovere e rafforzare i legami tra i tre paesi attraverso la cultura, l’arte e la diplomazia e favorire future collaborazioni culturali! La conduzione della serata è stata affidata alla Presidente Mihaela Anghel e alla Vice Presidente Biancamaria Toccagni, le quali hanno guidato con eleganza e professionalità lo svolgimento dell'intero programma. Il programma dell’evento è stato ricco di momenti di grande valore culturale:  La serata è iniziata con l'intonazione degli inni: l'Inno Sammarinese, eseguito dalla cantante sammarinese Enrica Cellarosi, l'Inno Romeno, eseguito dal Soprano Mihaela Anghel e dal Soprano Daniela Ciociea, e l'Inno Italiano, eseguito dal Pianista Maestro Marco Galli, creando subito un'atmosfera solenne e di grande valore simbolico.  Saluti istituzionali e conferenze che hanno dato risalto alla figura di Hariclea Darclée e alla sua connessione con la storia dell’opera e alla sua eredità.  La Conferenza della Dott.ssa Violeta Popescu, Direttore del Centro Culturale Italo- Romeno di Milano, che ha raccontato la figura di Darclée in relazione alla storia dell'opera e alla sua eredità.  Il lancio del libro “Hariclea Darclée: La diva della lirica che ha incantato artisti e pubblico” di Ida Garzonio, che ha approfondito la vita e la carriera di questa straordinaria artista.  Il concerto straordinario che ha visto la partecipazione di artisti di rilievo: Daniela Ciociea (soprano), Mihaela Anghel (soprano) e il Maestro Marco Galli al pianoforte. La musica ha preso vita, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le arie più celebri dell'opera. Ringraziamenti e copertura mediatica La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di prestigio e sponsor importanti. È stata trasmessa in diretta dalla TV romena Profi24 TV di Florin Lisaru, aggiungendo ulteriore rilevanza mediatica all'evento. Inoltre, l’evento è stato arricchito dalla presenza dei media internazionali, come Radio ICN New York, di Anthony Pasquale, un nome di spicco nel panorama dei media internazionali, figura di riferimento nella promozione culturale e musicale, nonché produttore riconosciuto per la sua autorevolezza e la profonda conoscenza del mondo lirico. Anthony Pasquale è l’editore di ICN (Italian Communication Network), la radio che trasmette in lingua italiana in tre Stati: New York, New Jersey e Connecticut. Accreditato al Festival di Sanremo, da anni porta il suo contributo nella narrazione degli eventi più prestigiosi della musica italiana e internazionale. La sua presenza ha conferito ulteriore valore a questa iniziativa, assicurandone un’eco significativa anche oltreoceano. La diretta su Radio ICN New York grazie al lavoro eccezzionale della giornalista Dott.ssa Cinzia Cola che si è occupata di intervistare gli ospiti, ha arricchitto ulteriormente la diffusione mediatica dell'evento. Un’importante risonanza mediatica è stata garantita anche da San Marino RTV e dalla TV romena Profi 24TV di Florin Lisaru che ha contribuito a portare l’evento all’attenzione del pubblico internazionale, mentre Repubblica.SM offre il supporto informativo a livello locale. L’evento ha anche avuto una forte rappresentanza culturale grazie alla partecipazione di esponenti del mondo musicale e culturale, come il Maestro Stefan Herheim, Direttore Artistico di Musik Theater an der Wien, Michel Beaulac, Direttore Artistico dell’Opéra de Montréal e Paulo Abrão Esper, Direttore generale e artistico di “Cia Ópera São Paulo”e Fondatore del Concorso Brasiliano di Canto “Maria Callas”, che ha espresso il suo entusiasmo per l'incredibile eredità di Hariclea Darclée, una figura molto amata anche in Brasile, dove la Darclée è venerata per la sua interpretazione della prima Tosca, che segnò la storia dell'opera mondiale. Un ringraziamento esclusivo va alla Fondazione Renata Tebaldi, che ha incluso l'evento nella sua prestigiosa rassegna, con il sostegno del suo Presidente Dott. Niksa Simetovic e del Segretario Artistico Barbara Andreini. Un riconoscimento speciale va al Segretario/Tesoriere Liviu Anghel, il cui impegno per la gestione logistica e organizzativa ha garantito il successo della serata, dimostrando un'attenzione impeccabile ai dettagli e un coordinamento esemplare. L'evento è stato ulteriormente arricchito dalla presenza di illustri ospiti e partner che hanno contribuito a rendere la serata memorabile. Un plauso è stato rivolto anche agli sponsor, tra cui il Ristorante Beccaficco, di Mihaela Afrasinei e il consorte Andrea Renzini, Anamaria Mateescu, Estetique Michelle, e Anghel Beauty, che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento di grande portata. Il successo di questo evento non solo ha celebrato l’arte e la cultura, ma ha anche consolidato ulteriormente i legami diplomatici e culturali tra Romania, San Marino e Italia, ponendo le basi per futuri progetti condivisi. La giornata del 19 dicembre ha dimostrato ancora una volta come la cultura sia un ponte tra le nazioni e come l’arte possa unire popoli diversi, creando nuove opportunità di dialogo e collaborazione internazionale.

