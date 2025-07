Un vero onore per il Kiwanis Club di San Marino l’incontro con Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, in linea con i principi kiwaniani

Il Kiwanis Club di San Marino ha incontrato al Grand Hotel Majestic di Bologna Sua Eccellenza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, al gala di beneficenza per il progetto “Emergenza Casa” promosso dall’associazione “Amici di San Petronio”.



È stata una serata di gala, di servizio e generosità, quella che si è svolta sabato scorso nelle antiche sale che sanno di storia al GH Majestic di Bologna già GH Baglioni, prestigioso palazzo del XVIII secolo creato per volere del Cardinale Lambertini e in seguito di Papa XIV come seminario arcivescovile e convertito in hotel nel 1912.

In questa atmosfera unica e memorabile, di solidarietà e fratellanza, di condivisione di valori comuni verso i più deboli il Kiwanis Club di San Marino ha incontrato Sua Altezza Reale il Principe Emanuele Filiberto di Savoia, e il Generale C.A. Antonio De Vita omaggiandoli con la consegna di un “gagliardetto kiwaniano”, di una “spilla” raffigurante la bandiera della Repubblica di San Marino e di un “portachiavi” con sovraimpresse le tre Torri della Repubblica di San Marino.

All’evento era infatti presente, su invito, una delegazione del Kiwanis Club di San Marino composta dall’attuale Presidente Roberta Patrignani, dal Ministro Plenipotenziario dell’Ambasciata di San Marino Cesare Tabarrini e dalla Dott.ssa Cinzia Cola, giornalista e politologa.

Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia ha espresso un autentico interesse nei confronti del Kiwanis Club di San Marino elogiandone l’operato e promettendo a breve una visita nella Serenissima Repubblica della Terra della Libertà.

Ragguardevole il numero di partecipanti “Dame e Cavalieri” degli Ordini Dinastici della Real Casa di Savoia dell’Emilia-Romagna così definiti nel suo discorso dal Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Il prestigioso evento ricco di valenze e finalità benefiche è stato organizzato dal generale Antonio De Vita al fine di offrire un aiuto concreto alle famiglie in condizioni di grave disagio abitativo mediante l’associazione di volontariato “Amici di San Petronio” di Bologna. Altresì ha accompagnato il Principe Emanuele Filiberto di Savoia in visita all’Accademia Militare di Modena e al suo Duomo, all’Archiginnasio di Bologna, alla Lomborghini, al museo Ferrari e infine è stata deposta una corona di fiori al Pilastro.



Comunicato stampa

Dott.ssa Cinzia Cola per il Kiwanis Club San Marino