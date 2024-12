Un viaggio di solidarietà: la missione di Attiva-Mente in Sri Lanka

Siamo nel cuore della nostra missione in Sri Lanka, e ogni giorno che passa ci rendiamo conto di quanto questa esperienza sia unica e profondamente toccante. Il momento più importante della missione è stato il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata a Colombo. Abbiamo partecipato al meeting ufficiale, focalizzato su un tema cruciale: il diritto alla partecipazione politica, attiva e passiva, delle persone con disabilità. Questo dibattito ha messo in luce quanto sia fondamentale garantire alle persone con disabilità il pieno accesso ai processi democratici, consentendo loro non solo di esprimere il proprio voto, ma anche di candidarsi e ricoprire cariche pubbliche. Una tematica centrale, che sottolinea l’importanza di includere le persone con disabilità nei meccanismi decisionali e nei luoghi di potere, per costruire una società veramente inclusiva e sostenibile. Abbiamo avuto l’opportunità di contribuire al messaggio di quest’anno scelto dalle Nazioni Unite: “Amplificare la leadership delle persone con disabilità per un futuro inclusivo e sostenibile”, riaffermando quanto sia essenziale sostenere la piena partecipazione delle persone con disabilità in ogni ambito della società. Dopo il meeting, abbiamo consegnato a “We for Rights” oltre 200 paia di occhiali da vista usati in ottimo stato, raccolti grazie alla straordinaria generosità della comunità sammarinese. Questi occhiali saranno distribuiti a bambini, studenti e adulti in difficoltà, migliorando significativamente la loro qualità di vita. Abbiamo inoltre donato un contributo economico di 5.000 euro, reso possibile dalla generosità della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, di altri donatori e dall’impegno diretto di Attiva-Mente. Questo sostegno sarà utilizzato per progetti mirati a migliorare l’inclusione sociale e abbattere le barriere che ostacolano la piena partecipazione delle persone con disabilità. I lavori di inizieranno già a gennaio 2025, e saranno constantemente documentati. A coronamento di questi momenti, abbiamo condiviso uno scambio di omaggi simbolici, un gesto che ha rafforzato i legami umani e culturali tra le nostre associazioni. Ogni testimonianza raccolta ci ricorda l’importanza di unire le forze per un futuro più equo. Ringraziamo di cuore la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, il cui patrocinio e contributo economico rappresentano un esempio concreto di come il supporto istituzionale possa trasformare un progetto in una realtà capace di cambiare vite. Grazie anche a tutti coloro che hanno donato, sostenuto e creduto e sostenuto questo Progetto. “Attiva-Mentè– Il sapore dell’inclusione che avvicina tutti” si è rivelata un’occasione straordinaria per portare non solo aiuto concreto, ma anche per imparare e condividere valori universali come la solidarietà, la libertà e il rispetto dei diritti umani. La nostra esperienza in Sri Lanka continua, con la certezza che solo insieme possiamo costruire un mondo in cui nessuno venga lasciato indietro.

cs Attiva-Mente

