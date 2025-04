Un viaggio tra le lingue e le culture del mondo per i più piccoli attraverso le letture ad alta voce insieme a Gigio Valigio e ai suoi Lettori

Un viaggio tra le lingue e le culture del mondo per i più piccoli attraverso le letture ad alta voce insieme a Gigio Valigio e ai suoi Lettori.

Sabato 12 aprile, a partire dalle ore 17.00, la Biblioteca di Stato della Repubblica di San Marino (Contrada Omerelli 13, Palazzo Valloni – Centro Storico di Città) ospiterà un evento speciale dedicato ai bambini dai 3 ai 6 anni... e non solo! Sarà un pomeriggio all’insegna della scoperta e della meraviglia, dove la magia delle storie prenderà vita grazie alle letture ad alta voce proposte dai “Lettori con la valigia” e dal simpaticissimo Gigio Valigio. Attraverso racconti in lingue diverse, i partecipanti potranno intraprendere un vero e proprio viaggio per scoprire suoni, parole e culture nuove. In Biblioteca le storie non si leggono soltanto: si ascoltano, si vivono, si condividono. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti senza necessità di prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Biblioteca di Stato al numero 0549 882248.

Vi aspettiamo per viaggiare con la fantasia e scoprire il potere delle storie!

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: