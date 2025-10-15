TV LIVE ·
Una borsa di studio per curare le attività di orientamento dei corsi di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di San Marino

In primo piano le info sui programmi formativi da trasmettere ai potenziali iscritti

15 ott 2025
L’Università degli Studi della Repubblica di San Marino ha aperto un bando di concorso per l’individuazione di una figura incaricata di supportare i corsi di laurea in Ingegneria Gestionale nelle attività di orientamento: nell’ambito dei rapporti con scuole, istituzioni e aziende, fornirà ai potenziali iscritti e agli interessati informazioni utili sui programmi formativi, illustrandone le caratteristiche e opportunità. La borsa di studio prevista coinvolgerà inoltre attività che riguardano la promozione (anche sui social), l’aggiornamento dei contenuti sul sito dell’Ateneo e non solo. La selezione è aperta a laureati di età non superiore ai 35 anni, senza limiti di residenza o cittadinanza. I termini per la presentazione delle candidature scadranno il 10 novembre alle ore 12. Maggiori informazioni sul sito www.unirsm.sm, nella sezione “bandi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage.

c.s. Università degli Studi della Repubblica di San Marino




