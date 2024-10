Una bussola per la tempesta, dal Green festival di Rimini

“Bussole per la tempesta. Come vivere e non sopravvivere in tempi difficili“, è il titolo della terza edizione del Green Festival Montefeltro che si terrà a Rimini il 18-19-20 ottobre in seno ai Musei Comunali con ingresso in via dei Cavalieri, 22. “Un titolo sicuramente ambizioso e fuori portata – puntualizza un sorridente Gabriele Geminiani che del Festival è l’ideatore - mentre un obiettivo perseguibile sarà quello di fornire ai presenti una panoramica sul presente e di dove sta andando un mondo sempre più caotico e al collasso. E di qui un vademecum di resilienza”.

Molte le proposte delle 3 giornate riminesi, la prima delle quali, venerdì 18, sarà dedicata all'arte con il vernissage delle 8 mostre del festival a partire dalle ore 17,00. Su sabato, per la domenica usciremo con un secondo comunicato stampa, ci sarà un parterre di ospiti importanti che vede su sabato il giornalista scrittore Francesco Maggio e il filosofo Diego Fusaro, quest'ultimo con un intervento perfettamente funzionale al tema del festival. Come continuare a dare un senso al tempo e alla vita è invece il tema del tavolo della mattina con Leonardo Montecchi, Stefano Vitali e Elisabetta Garuti. Alle 14,30 sarà la volta della conferenza curata da Gabriele Chiodi dedicata al problema delle plastiche in mare. Parteciperanno l’assessora per l’Ambiente Anna Montini, Sergio Caselli presidente del Flag di Costa dell’Emilia Romagna, Loris Grossi professore di chimica all'Università di Bologna e Massimo Bellavista coordinatore scientifico di “Sealogy®”, il Salone Europeo della Blue Economy. Altra presenza di richiamo su sabato è quella di Thea Crudi, artista italo-finlandesee cantante di mantra in sanscrito, con formazione jazzistica internazionale. Fra le 8 mostre, di spicco quella dal titolo “Io vivo tra le cose”, curata da Annamaria Bernucci con le immagini dei fotografi Giorgio Busignani, Gabriele Mazza, Alessandro Mazzoli e Roberto Vecchiarelli. In mostra inoltre gli elaborati degli studenti dell’ISIA di Urbino e una mostra fotografica dedicata al post alluvione in Romagna. Venerdì 18 ottobre alle ore 17,00 presso i Musei Comunali di Rimini, ingresso in via Cavalieri 22, vernissage delle mostre che resteranno aperte al pubblico sino al 15 novembre 2024. Mentre l’inaugurazione del Green Festival Montefeltro è per Sabato 19 alle ore 10,00. Ingresso gratuito a tutte le attività.

Info sulla pagina FB: green festival Montefeltro e al 3393290520.

