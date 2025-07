Una Cerimonia commemorativa per la ricorrenza sammarinese del 28 luglio

Nella giornata odierna, nella cornice di Palazzo Pubblico e di Piazza della Libertà della Repubblica di San Marino, hanno avuto luogo le celebrazioni commemorative della ricorrenza del 28 Luglio legata all’Anniversario della caduta del fascismo e alla Festa della Libertà. La ricorrenza si è svolta al cospetto degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Denise Bronzetti e Italo Righi, del Segretario di Stato per il Territorio, Matteo Ciacci, di numerose Autorità militari e civili e di un’ampia platea che ha potuto apprezzare questo particolare protocollo svoltosi dinnanzi ai più alti emblemi e simboli di sammarinesità. La Cerimonia, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale della Repubblica di San Marino, è continuata con il tradizionale Corteo Reggenziale, composto dalle Autorità militari e civili verso la Statua della Libertà, dinnanzi alla quale è stata deposta un corona d’alloro, in memoria di tutte le vittime del fascismo. Si è celebrato poi un momento di raccoglimento al termine del quale il trombettiere della Banda Militare ha eseguito tre squilli d’ordinanza. Il Corteo Reggenziale è poi rientrato verso Palazzo Pubblico, dove, nell’atrio, l’Ecc.ma Reggenza, le Autorità e la platea presenti hanno assistito all’esecuzione di un intermezzo musicale a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese. Una cerimonia particolare, questa, che ha il fine di protrarre la memoria di eventi storici cardine e altresì sensibilizzare, in particolare nei più giovani, una riflessione sui valori universali legati alla libertà, alla democrazia e alla concordia.

c.s. Comunicazione Istituzionale Reggenza