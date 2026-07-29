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Una cerimonia commemorativa per la ricorrenza sammarinese del 28 luglio

29 lug 2026
Una cerimonia commemorativa per la ricorrenza sammarinese del 28 luglio

Nella giornata odierna, nella cornice di Palazzo Pubblico e di Piazza della Libertà della Repubblica di San Marino, hanno avuto luogo le celebrazioni commemorative della ricorrenza del 28 Luglio legata all’Anniversario della caduta del fascismo e alla Festa della Libertà. La ricorrenza si è svolta al cospetto degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Alice Mina e Vladimiro Selva, del Segretario di Stato per gli Affari Interni, Andrea Belluzzi, di numerose Autorità militari e civili e di una platea che ha potuto apprezzare questo particolare protocollo svoltosi dinnanzi ai più alti emblemi e simboli di sammarinesità. La Cerimonia, dopo l’esecuzione dell’Inno nazionale della Repubblica di San Marino, è continuata con il tradizionale Corteo Reggenziale, composto dalle Autorità militari e civili verso la Statua della Libertà, dinnanzi alla quale è stata deposta un corona d’alloro, in memoria di tutte le vittime del fascismo. Si è celebrato poi un momento di raccoglimento al termine del quale il trombettiere della Banda Militare ha eseguito tre squilli d’ordinanza. Il Corteo Reggenziale è poi rientrato verso Palazzo Pubblico, dove, nell’atrio, l’Ecc.ma Reggenza, le Autorità e la platea presenti hanno assistito all’esecuzione di un intermezzo musicale a cura dell’Istituto Musicale Sammarinese. Una cerimonia particolare, questa, che ha il fine di protrarre la memoria di eventi storici cardine e altresì sensibilizzare, in particolare nei più giovani, una riflessione sui valori universali legati alla libertà, alla democrazia e alla concordia.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale




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