Una comunità politica coesa e determinata: D-ML rilancia la propria azione per il Paese.

L’evento ha rappresentato non soltanto un momento conviviale, ma un chiaro segnale politico della crescita e del radicamento del Partito, testimoniato dalla presenza numerosa di aderenti e simpatizzanti, uniti attorno ad un progetto politico caratterizzato dall'essersi sempre mantenuto coerente e credibile per il futuro della Repubblica. Nel suo intervento iniziale, il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi ha ringraziato tutti coloro che stanno sostenendo il Partito con la propria presenza e con il proprio lavoro sottolineando l’importanza delle persone che credono in DOMANI – Motus Liberi. In seguito ha ripercorso i tratti principali e la forte motivazione che spinge l’azione del Partito, richiamando la necessità di un approccio più serio e responsabile da parte di chi ricopre ruoli istituzionali, il consolidamento economico e la tutela dell’interesse nazionale di fronte alla difficile situazione, anche internazionale, di questo momento storico. Il Segretario Generale Carlotta Andruccioli ha sottolineato l’importanza di consolidare la presenza del Partito sul territorio, evidenziando come partecipazione e coerenza, in un momento di grave disaffezione della cittadinanza alla politica, rappresentino i pilastri di un progetto che continua a crescere nel Paese. Il Capogruppo di D-ML Fabio Righi ha proposto una puntuale sintesi dei fatti di recente attualità politica, analizzando le principali dinamiche istituzionali e ribadendo la posizione del Partito sui temi più rilevanti dell’agenda pubblica, confermando la volontà di svolgere un ruolo propositivo, vigile e determinato all’interno del Consiglio Grande e Generale. Il Presidente della Sezione Giovanile Simone Urbano ha rimarcato il ruolo centrale delle nuove generazioni, non solo come prospettiva futura ma come componente già oggi attiva nella costruzione di una classe dirigente preparata e consapevole. In un contesto politico che richiede serietà, stabilità e visione, i giovani rappresentano una risorsa concreta per rafforzare le istituzioni e ridare fiducia alla vita pubblica. La loro partecipazione è il presupposto per garantire continuità ai valori della Repubblica e accompagnarla con coraggio nelle riforme necessarie. Un contributo particolarmente significativo è giunto infine dall’onorevole Carlo Fidanza, Capodelegazione di Fratelli d'Italia - ECR (conservatori e riformisti europei) al Parlamento europeo e Vicepresidente esecutivo di ECR, che attraverso un videomessaggio ha portato i saluti di ECR e di Fratelli d'Italia, confermando la sintonia politica e valoriale sui temi della sovranità, della crescita economica e della difesa dell’identità. La straordinaria partecipazione alla Cena dell’Adesione rappresenta un passaggio politico rilevante: attorno a DOMANI - Motus Liberi si consolida una comunità ampia e determinata, pronta a tradurre entusiasmo e coesione in proposta concreta e responsabilità istituzionale. Continueremo a lavorare con serietà e determinazione per offrire al Paese una visione solida, fondata su competenza, coerenza e responsabilità.

c.s. DOMANI - Motus Liberi

