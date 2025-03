Una conferenza sull’Intelligenza Artificiale per i docenti delle scuole sammarinesi Relatrice di questa esperienza formativa Rita Cucchiara figura di spicco nel campo dell’IA

Il 6 marzo, il Dipartimento Istruzione e Cultura della Repubblica di San Marino, con il supporto della Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, organizza una conferenza indirizzata ai docenti sul tema dell'Intelligenza Artificiale (IA), che si terrà presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore. Grazie al prezioso contributo scientifico del Dipartimento di Scienze Umane di Unirsm è stata individuata come relatrice la prof.ssa Rita Cucchiara di Unimore che è Direttrice del Centro Interdipartimentale AI Research and Innovation (AIRI) di Modena e Direttrice dell'Unità ELLIS (European Labs of Learning and Intelligent Systems) di Modena, una dei massimi esperti a livello europeo sul tema. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto numerosi incarichi di responsabilità, tra cui la direzione di laboratori e gruppi di lavoro per il governo italiano, ed ha ricevuto diversi premi per la sua operanella ricerca scientifica. La sua esperienza e competenza nel campo dell'IA la pongono come una delle principali esperte a livello europeo, con un H-index di 70 e oltre 30.000 citazioni, in più occasioni ha espresso l'importanza di semplificare i processi burocratici e gestionali all'interno delle istituzioni, sottolineando come le tecnologie digitali possano contribuire a ottimizzare il lavoro, mantenendo al contempo la sicurezza, la trasparenza e il rispetto della privacy. La sua visione di una riprogettazione digitale olistica mira a rendere più efficiente la pubblica amministrazione, aprendo la strada a nuove iniziative sostenibili. Un’occasione davvero preziosa per i docenti delle scuole sammarinesi, l'Intelligenza Artificiale può trasformare l'educazione e rendere l'insegnamento un'esperienza ancora più coinvolgente e innovativa. Il pomeriggio di formazione dal titolo Realtà, prospettive, opportunità, rischi dell'Intelligenza Artificiale, sarà indirizzato ai docenti di tutti gli ordini di scuola dal Nido per l'infanzia alla Scuola Superiore e al CFP. Sarà un'occasione di riflessione e di apprendimento visto il tema particolarmente permeante e attuale. Questo momento di formazione rappresenta un'opportunità unica per i docenti di approfondire le loro conoscenze sull'Intelligenza Artificiale e di esplorare come queste tecnologie possano essere integrate nel sistema educativo, preparandoli così ad affrontare le sfide del presente e del futuro con l’obbiettivo di divenire facilitatori di un apprendimento innovativo ed inclusivo.

