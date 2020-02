Una coppia di professionisti alla Direzione di OSLA

OSLA - Associazione Sammarinese degli Imprenditori - sceglie una coppia di professionisti per sostituire l’ex Direttore Emanuele D’Amelio, nominato in un importante ruolo istituzionale. Si tratta di Michele Andreini e Marilisa Mazza, giovani e stimati professionisti sammarinesi, che il Consiglio Direttivo ha nominato rispettivamente Direttore Generale e Direttore Amministrativo dell’Associazione. Michele Andreini ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale (entrambe con 110 e lode) in Management all’Università Bocconi di Milano, lavorando successivamente nel dipartimento Risorse Umane di Technogym, azienda leader mondiale nel settore del wellness. Prima di OSLA è stato Segretario particolare nella Segreteria di Stato per gli Affari Esteri. Marilisa Mazza invece ha conseguito la laurea triennale e quella magistrale (entrambe con 110 e lode) in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ed in seguito il dottorato di ricerca in Diritto Tributario Europeo all’Università di Bologna, conseguito con il massimo dei voti con una tesi su “I.V.A. - Crisi europea ed esperienza sammarinese”. È stata in seguito docente presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna in Diritto Processuale Tributario. È Dottore commercialista abilitata. Prima di OSLA è stata Segretario particolare nella Segreteria di Stato per le Finanze e Direttore del Dipartimento Finanze e Bilancio. Si tratta di una Direzione formata da due figure complementari tra di loro che avranno compiti differenti: Michele Andreini si occuperà dei rapporti istituzionali, della gestione della struttura e del potenziamento dei servizi forniti ai soci. Marilisa Mazza invece sarà la responsabile del centro studi dell’Associazione, si occuperà della programmazione e gestione amministrativa e supporto agli associati. “Siamo molto soddisfatti di questa scelta - commenta il Presidente di OSLA Monica Bollini - che ci consente di implementare la nostra associazione con due figure altamente qualificate. Vorrei anche ringraziare il Direttore uscente Emanuele D’Amelio per l’ottimo lavoro svolto in favore di OSLA e dei suoi associati. A lui vanno i migliori auguri, miei e di tutto il Consiglio Direttivo”. “Abbiamo le idee chiare su cosa vogliamo ottenere - raccontano i due nuovi Direttori - a partire dal potenziamento dei servizi che OSLA può fornire agli associati. Più in generale vogliamo che l’Associazione sia sempre di più, anche nella percezione generale, il punto di riferimento delle PMI sammarinesi, consapevoli che si tratta del 90% delle aziende presenti in territorio”.



