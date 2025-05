Una Delegazione Consiliare Sammarinese alla Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell'Iniziativa Adriatico-Ionica

Una Delegazione Consiliare della Repubblica di San Marino, composta dai Consiglieri Matteo Rossi (Capo Delegazione) e Emanuele Santi, parteciperà alla 19^ Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica, in programma dal 22 al 23 maggio in Grecia. Due sono i temi principali che caratterizzeranno gli interventi ed i dibattiti previsti nel corso della Conferenza: - La prospettiva europea e il percorso dei Balcani occidentali; - La diversificazione dell’offerta turistica nella regione adriatico-ionica. Anche questa diciannovesima edizione, che fa seguito a quella tenutasi nel 2022 a Tirana, intende proseguire il confronto costruttivo su temi di interesse comune tra i massimi rappresentanti dei Paesi dell’Iniziativa Adriatico-Ionica. L’obiettivo è quello di rafforzare i legami già esistenti, favorire la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze, creando così una rete di relazioni che consenta di ricercare forme valide di collaborazione e di elaborare posizioni condivise, per un contributo efficace nel contesto internazionale. La Conferenza si concluderà con l’adozione di una Dichiarazione congiunta, cui farà seguito una conferenza stampa sui risultati dei lavori.

C.s. Ufficio Segreteria Istituzionale

