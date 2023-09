Una delegazione dell’associazione di amicizia San-Marino Cina in visita in Cina

L’Associazione di Amicizia San Marino-Cina in seguito all’invito ricevuto da parte dell’Associazione di Amicizia dei Popoli Stranieri di Pechino “CPAFFC” ha partecipato nella prima settimana di settembre a due importanti eventi in Cina. E’ stata l’occasione inoltre per incontrare a Pechino il Professor Liu Lin insieme ad altre colleghe presso l’Università BCU, con cui l’Associazione di Amicizia San Marino Cina insieme anche all’Università di San Marino ha fondato l’Istituto Confucio a San Marino, impegnato a divulgare la conoscenza della lingua e cultura cinese all’interno della nostra Repubblica. Il primo evento “The 6th Silk Road International Cultural Expo” si è svolto a Dunhuang nella provincia del Gansu, mentre il secondo si è svolto nella capitale Pechino “China-Europe Friendship Organizations Conference”. Sono state due iniziative preziose per poter condividere le esperienze di collaborazione realizzate nel lungo percorso dei 35 anni di attività svolte nella Repubblica di San Marino, al fine di favorire l’amicizia con il popolo cinese e il dialogo tra i popoli, ricordando sempre la figura dello storico Presidente Gian Franco Terenzi. Relazioni che sono e restano un patrimonio che ha segnato il passaggio da un rapporto formale fra i governi ad uno scambio culturale, sociale ed economico. Tale visita ha costituito una importante opportunità di incontro con tanti altri rappresentanti di differenti paesi che si trovano lungo la Via della Seta, riconfermando l’impegno dell’Associazione di Amicizia San Marino-Cina nella promozione degli scambi interculturali.

