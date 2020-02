Una donazione all’Oncologia dell’ISS in occasione della Giornata mondiale contro il cancro

“Abbiamo bisogno del tuo impegno per creare un mondo senza cancro”. È questo il messaggio di quest’anno per la Giornata Mondiale contro il Cancro, istituita nel 2000 dall’Unione mondiale contro il cancro e che ricorre ogni 4 febbraio. SI tratta di una giornata per promuovere la ricerca, la prevenzione, migliorare i servizi per i pazienti e sensibilizzare e mobilitare la comunità globale. San Marino aderisce da anni alle iniziative promosse in tale occasione e anche quest’anno è stata predisposta dall’Istituto per la Sicurezza Sociale una campagna apposita che richiama all’impegno comune nella lotta al cancro. Ad oggi, infatti, i tumori si contendono con le malattie dell’apparato cardio-circolatorio il triste primato della principale causa di morte in Repubblica. Occorre però ricordare che gli strumenti a disposizione consentono di intervenire precocemente, aumentando, soprattutto in alcune forme tumorali, la speranza e la qualità di vita delle persone colpite. Durante la giornata mondiale contro il cancro, gli Ecc.mi Capitani Reggenti, accompagnati dal Segretario di Stato alla Sanità, si recheranno in visita al Day Hospital di Oncologia dell’Ospedale. In tale occasione sarà anche inaugurato un pianoforte donato dall’Associazione Attiva-Mente attraverso il progetto “Resilienti insieme”.

c.s. ISS