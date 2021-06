Una esperienza formativa e di orientamento motivante e inclusiva: il progetto scuola- lavoro del Liceo Economico Aziendale

Si sono conclusi in questi giorni i progetti scuola-lavoro degli studenti del Liceo Economico Aziendale di San Marino presso le imprese e gli uffici pubblici, enti e società a partecipazione pubblica sammarinesi. Le impressioni dei ragazzi sono state positive, così come i riscontri da parte dei tutor aziendali. “L'esperienza lavorativa di queste ultime due settimane è stata molto formativa e interessante” sintetizza uno degli studenti, “ho avuto l’opportunità di immergermi nelle problematiche dell’azienda, nelle relazioni con i clienti, con le banche e con il commercialista. È stato sicuramente motivante entrare in contatto con una realtà sconosciuta e distante dalla routine scolastica, per poter capire i miei interessi, le mie passioni e iniziare a pensare a ciò che vorrei fare in futuro” conclude un suo compagno. Le aziende da parte loro hanno trasmesso ai ragazzi alcuni valori fondamentali del fare impresa come la collaborazione fra colleghi e il pragmatismo con cui “ogni mansione va svolta con passione, perché un lavoro senza passione porta a errori e gli errori portano poi a costi che l’imprenditore vorrebbe evitare”. Dal 26 maggio 2021 i ragazzi hanno potuto conoscere le applicazioni della contabilità ordinaria in partita doppia, instaurare una collaborazione fattiva con i collaboratori aziendali, prendere visione in azienda del bilancio d’esercizio, rilevare le operazioni contabili d’esercizio, esaminare gli aspetti amministrativi della gestione del personale, conoscere l’attività di marketing, approfondire eventuali obiettivi indicati dal tutor aziendale e seguire attività specifiche del settore bancario come operazioni di back office, applicazione della normativa antiriciclaggio, pagamenti internazionali, investimenti in titoli e carte di credito e di debito. Negli uffici pubblici, enti e società a partecipazione pubblica similmente è emerso come i servizi all’utenza post pandemia abbiano avuto una riorganizzazione negli orari e nella fruizione, grazie all’accelerazione del processo di digitalizzazione e riqualificazione delle procedure amministrative. L’affiancamento ai tutor ha reso stimolante la permanenza dei ragazzi nei vari uffici ed enti, gratificato il loro impegno e valorizzato le loro competenze di cittadinanza attiva. Ad integrazione del precedente comunicato, volendo ringraziare singolarmente imprese, uffici ed enti pubblici ospitanti ne riportiamo di seguito l’elenco, nella speranza che queste collaborazioni professionali e durature possano ampliarsi in futuro a nuove relazioni e ad aspetti di rilievo dell’imprenditoria e del settore pubblico allargato.

Aziende: Ali Spa, Alluminio Sammarinese Spa, Banca Agricola Commerciale Spa, Cartiera Ciacci Spa, Cassa di Risparmio di San Marino Spa, Cofas Srl, Durabilis Spa, Forniture Idrauliche Titano Srl, Group Pack Srl, Guidi Calzature, Horizon Lab Company Srl, Idexaweb Srl, Joli Group di Andreani S., Koppe di Pelliccioni M., La Splendor Services Srl, LC Beauty Spa, Logic Service Srl, Mar Srl, Meloni Walter Spa, Now Srl - Gualandi Gomme, Nuova Distribuzione Srl, Odon Spa, One More Srl, Righi Auto, Robopac Spa, Secure Refund Spa, Sit Spa, The Space Srl, Titantex Srl Unipers., Tonelli Spa, Ugolini Costruzioni, Unas, Valpharma Spa Unipers., Vivida International Srl Unipers., World Line.

Uffici ed enti pubblici: Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, Direzione Scuole Elementari, Direzione Servizi Socio-Educativi per la Prima Infanzia, Istituto Musicale Sammarinese, ISS-Ufficio Pensioni, Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, Ufficio Tecnico del Catasto, Ufficio Tributario, Servizio Protezione Civile, USL, Segreteria di Stato al Lavoro, Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A., Poste San Marino S.p.A., Università degli Studi di San Marino, I.S.S. Centro Farmaceutico.

c.s. Giacomo Esposito, Dirigente Scolastico Scuola Secondaria Superiore