Una favola nera sulla responsabilità collettiva: Giorgia Tribuiani presenta Pezzi a “Libri dal Sottosuolo”

Una favola nera sulla responsabilità collettiva: Giorgia Tribuiani presenta Pezzi a “Libri dal Sottosuolo”.

Secondo appuntamento per “Libri dal Sottosuolo”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione OSA in collaborazione con il blog Lit Motel (litmotel.com) per dare spazio alle voci alternative della narrativa contemporanea italiana e sammarinese. Giovedì 30 luglio alle ore 19:15 la Terrazza della Funivia a Borgo Maggiore ospiterà la scrittrice abruzzese Giorgia Tribuiani, che presenterà il suo nuovo libro in dialogo con Angelica Bezziccari e Michele Ghiotti.

Definito come il romanzo più ambizioso e corale dell’autrice, Pezzi, uscito quest’anno per Il Saggiatore, trascina il lettore in un gioco claustrofobico. Nello sperduto villaggio appenninico di G., una mattina d’inverno diciassette merli si posano sulle scale della chiesa portando in dono le falangi di un dito. È l’inizio di un macabro enigma: ogni giorno arriverà un pezzo del corpo di un uomo e gli abitanti dovranno indovinarne l’identità. Nessuno può comunicare con l’esterno e bastano cinque errori per condannare a morte il mutilato. Una favola nera che evoca l’Antologia di Spoon River e i processi di Salem, trasformandosi nello specchio di una comunità divisa tra egoismo, crudeltà e solidarietà, dove la memoria diventa una responsabilità collettiva.

Giorgia Tribuiani (Alba Adriatica, 1985) vive a Pescara. Laureata in Editoria e Giornalismo, insegna scrittura creativa specializzandosi sulla narrazione del mistero e del perturbante. Ha pubblicato diversi racconti e romanzi di grande originalità tematica e stilistica (tra cui Guasti, Blu e Padri) ed è autrice del saggio tecnico Scrivere il perturbante.

Durante la serata sarà attivo il servizio bar del Funivia Caffè e i libri degli autori saranno disponibili per l’acquisto e il firma-copie grazie alla Libreria Cosmo di San Marino.

La rassegna, patrocinata dalla Giunta di Castello di Borgo Maggiore, si concluderà il prossimo giovedì 6 agosto, con la presentazione del romanzo La colpa è mia, dello scrittore e poeta pugliese Andrea Donaera, pubblicato nel 2024 per Bompiani.

c.s. Associazione OSA





[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana: