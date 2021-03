Una ‘maratona’ Facebook per presentare online i corsi di laurea dell’Università di San Marino e inaugurare gli Open Day virtuali

Una ‘maratona’ Facebook per presentare online i corsi di laurea dell’Università di San Marino e inaugurare gli Open Day virtuali.

Dalle ore 14 di venerdì 19 marzo, sulle pagine social dell’Ateneo, approfondimenti con docenti, studenti e non solo

Le idee e gli approcci dei docenti, le esperienze degli iscritti, le storie professionali dei laureati e la descrizione delle principali opportunità riservate agli studenti dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino caratterizzeranno le dirette Facebook con cui venerdì 19 marzo l’Ateneo sammarinese presenterà online i programmi triennali e magistrali previsti per l’Anno Accademico 2021 - 22.

Dal primo pomeriggio, la pagina ufficiale ospiterà una serie di appuntamenti che vedrà il susseguirsi, ogni ora, dei rappresentanti dei diversi corsi di laurea. Nell’ordine: Design alle ore 14, Ingegneria Civile alle 15, Costruzioni e Gestione del Territorio alle 16, Ingegneria Gestionale alle 17, Comunicazione e Digital Media alle 18.

Le dirette, disponibili contemporaneamente sulle pagine Facebook dei singoli programmi formativi, resteranno disponibili nei giorni a seguire e forniranno agli interessati, così come alle potenziali matricole, le informazioni necessarie per comprendere cosa contraddistingue l’Ateneo sammarinese e come si delinea il futuro di chi sceglie di entrare a far parte della comunità universitaria del Titano. In questo senso, ulteriori approfondimenti saranno a disposizione nelle prossime settimane sulle pagine degli Open Day virtuali, attivi sul sito www.unirsm.sm proprio dal 19 marzo. Contenuti come video e podcast realizzati in collaborazione con Usmaradio, emittente radiofonica dell’Ateneo, si affiancheranno alla possibilità di concordare colloqui diretti online con i docenti, compilando un modulo dedicato.

[Banner_Google_ADS]



Comunicato stampa

Università di San Marino



I più letti della settimana: