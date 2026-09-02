Una mostra e un libro per la Casa degli Oggetti Una riflessione ecologica ed esistenziale sul rapporto fra l’uomo e le cose

Una mostra e un libro per la Casa degli Oggetti.

Venerdì 4 settembre alle ore 17.30, al Centro Commerciale Atlante di Dogana, nella Repubblica di San Marino, inaugura la mostra fotografica "Nelle cose io sono" di A. Gabriele Mazza e Giorgio Busignani dedicata alla “Casa Museo” dell’artista e ambientalista Gabriele Geminiani, già ideatore del Micro Museo dell’oggetto ritrovato di Verucchio. A seguire sarà presentato il libro “CASA MUSEO – Suonare Geminiani” AIEP editore, che amplia lo sguardo sulla Casa Museo oltre le esplorazioni fotografiche di Mazza e Busignani con quelle di Daniele Ferroni, Alessandro Mazzoli e Roberto Vecchiarelli. Ne nasce un racconto corale, un viaggio visionario e antropologico attraverso una quantità esorbitante di oggetti: ritrovati, smarriti o semplicemente dimenticati nel flusso incessante delle scorie prodotte dalla nostra civiltà. Oggetti raccolti e custoditi da Gabriele con l’ostinazione del collezionista, la disciplina dello scienziato e la sensibilità del poeta. Cinque fotografi entrano così in punta di piedi in questo universo seguendo sensibilità e linguaggi differenti, cercando relazioni, dettagli, tracce e possibili significati nel disordine apparente delle cose. Ne scaturisce un itinerario artistico e semantico a più voci, capace di interrogare il nostro rapporto con gli oggetti, la memoria e il tempo: un racconto che non urla, ma accarezza; che stupisce e, forse, consola. Completano il volume, che è a tutti gli effetti una riflessione ecologica ed esistenziale, le parole del filosofo Remo Bodei, tratte da un’intervista del 2009 che coincise con l’uscita del suo saggio “La vita delle cose”, e i contributi di Annamaria Bernucci, Maria Virginia Cardi, Rosita Copioli, Rosita Lappi, Roberto Vecchiarelli, Mario Turci e dello stesso Geminiani. Sono previsti gli interventi dell’editore Giuseppe Morganti, di Gabriele Geminiani e degli autori della mostra A. Gabriele Mazza e Giorgio Busignani. La mostra sarà visitabile fino a domenica 20 settembre, tutti i giorni negli orari di apertura del Centro.

c.s. Green Festival San Marino - Montefeltro





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