“Una notte al Museo. Gli abiti del Santo”.

Martedì 25 luglio 2023, dalle ore 21.00 alle ore 23.00, si è tenuta al Museo di Stato la visita animata per famiglie “Una notte al Museo. Gli abiti del Santo” organizzata dagli Istituti Culturali-Musei di Stato (Sezione Didattica e Sezione Archeologica) in collaborazione con la Ludoteca-Pologioco. L’incontro è stato una sorta di “caccia al dipinto” all’interno del Museo di Stato, supportata da schede didattiche, alla ricerca della “multiforme” iconografia del Santo Marino. Contrariamente a quanto avviene per altri santi, la cui iconografia tende a perdurare nel tempo senza troppe varianti, San Marino presenta infatti diverse iconografie. Prima ci appare giovane diacono, come nel polittico di Francesco Menzocchi; poi, a partire dalla seconda metà del Seicento, diacono anziano. Con il Monte e la Città di San Marino stretti e protetti tra le braccia, o capace di risollevare, con gesto antico, un’intera e risentita Repubblica prendendola per mano, come nell’opera di Pompeo Batoni. Altre volte si dimentica di indossare la dalmatica e ci appare, in vesti povere, come un lapicida accompagnato da un orso mansueto, intento a scolpire quella colonna che sarà al contempo elemento architettonico della chiesa di San Pietro e pilastro portante per una comunità di cittadini in divenire. Lo troviamo, inaspettatamente, sopra l’altare maggiore della Basilica del Santo o dentro ad una “mandorla” nella parete principale della Sala del Consiglio Grande e Generale a Palazzo Pubblico. Indizi utili a ricercare nelle sale del Museo dipinti che, tutti insieme, hanno permesso di comprendere meglio come sia cambiata, nel tempo la rappresentazione di San Marino. Mercoledì 23 agosto 2023 è in programma il secondo appuntamento serale al Museo di Stato: “Una notte al Museo. Al calar della notte: lucerne del Museo di Stato”, laboratorio di realizzazione di una lucerna a matrice e “caccia al tesoro” al Museo alla ricerca dei più antichi strumenti di illuminazione.

cs Istituti Culturali

