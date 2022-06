Una nuova cultura di partito

A conclusione dell’Assemblea Congressuale di DOMANI - Motus Liberi, la prima dalla nascita del Partito, sono risultati eletti i nuovi componenti del Coordinamento Centrale ed è stata adottata la mozione finale, che a fronte di un’approfondita analisi del contesto in cui il Partito si è trovato a nascere ed operare, detta la prossima linea politica di D-ML. Il Partito è uscito da questo importante momento democratico fortemente rafforzato, determinato e riorganizzato: è quindi già possibile dire che l’obiettivo di iniziare a raccontare una nuova cultura di partito sia stato raggiunto, anche attraverso i contributi e il partecipato dibattito nella serata di venerdì 10 giugno, presso la Sala Montelupo di Domagnano, dove esponenti politici sammarinesi e italiani hanno preso la parola, portando il proprio saluto e contribuendo a stimolare la popolazione sul titolo del momento congressuale: “Se non io, Chi? Se non ora, Quando? Verso il Domani, una nuova cultura di Partito”. I lavori sono stati avviati dal Presidente dell’Assemblea, Michela Pelliccioni, che a seguito di un momento dedicato al ricordo, fra gli applausi delle molte persone presenti, della figura di Romeo Morri recentemente scomparso, ha dato lettura della lettera di saluto pervenuta da S.E. Mons. Andrea Turazzi, Vescovo di San Marino-Montefeltro, che ha rivolto all’Assemblea di D-ML importanti parole di incoraggiamento: “Fare politica non è facile, in primo luogo si devono contrastare i pregiudizi.” In merito al concetto di “una nuova cultura di Partito” è poi intervenuto il Presidente Lorenzo Forcellini Reffi, che - nel ringraziare per l’impegno in questi difficili mesi a nome del Coordinamento Centrale il Segretario di Stato Fabio Righi, cui la platea ha dedicato un prolungato e convinto applauso - ha ricordato che “come cittadini non possiamo più voltarci dall’altra parte: bisogna ritrovare una cultura di governo e maggioranza, lavorare sodo e guadagnare il consenso senza dovere per forza di cose raggiungere compromessi.” Hanno fatto seguito gli interventi delle forze politiche sammarinesi ed italiane, di questi ultimi si riportano alcuni brevi estratti significativi. Deborah Bergamini (Forza Italia), Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento: “Vorrei sottolineare l’ottimo lavoro portato avanti con l’Italia dal Segretario Righi: siamo legati a San Marino da ottimi rapporti culminati con l’incontro fra i vostri Reggenti e il Presidente della Repubblica italiana.” Lorenzo Fontana (Lega), già Ministro per gli Affari Europei, ha invece richiamato alla “importanza di un partito solido e del rapporto con le persone e col territorio: i cittadini sono i primi interlocutori: dobbiamo riscoprire i valori della famiglia e difendere dal globalismo le medie imprese.” Raffaele Fitto (Fratelli d’Italia), membro del Parlamento Europeo: “gli ultimi anni hanno portato alla delegittimazione dei partiti e sono venuti avanti modelli fallimentari, dove le decisioni sono state prese a suon di clic, lasciando da parte ogni meritocrazia con conseguenze disastrose”; quindi l’invito: “i cittadini devono mettersi in gioco e i partiti recuperare la propria centralità.” Enrico Aimi (Forza Italia), membro del Senato e della Commissione Esteri: “oggi le sfide che ci attendono e ci accomunano sono quelle di riuscire a raggiungere, a livello europeo, un’autonomia alimentare, energetica e militare." Pino Cabras (Alternativa), Vice presidente della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati: “Porto il saluto della mia forza politica e una riflessione sui temi della pace e della guerra, oltre che dei risvolti che hanno su economica e libertà.” Raffaele Trano (Alternativa), membro della Camera dei Deputati: “L’attuale sistema partitico non segue le esigenze della cittadinanza. Dobbiamo lavorare per riconquistare la fiducia delle persone.” Francesco Giubilei (Fondazione Tatarella) ha puntato i fari sulla questione energetica: “Ci stiamo accorgendo negli ultimi mesi di quanto sia necessario raggiungere l’autonomia per difendere la nostra sovranità.” Vito Comencini (Lega), Segretario della Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati, ha ribadito il “sostegno e l’amicizia della Camera dei Deputati. Siamo pronti a collaborare in futuro con DOMANI - Motus Liberi e con il vostro Paese.” Gianmarco Senna (Regione Lombardia) ha portato i “saluti dell’assemblea regionale della Lombardia”, rilanciando un “proficuo rapporto di collaborazione.” Simone Billi (Lega), membro della Camera dei Deputati: “I giovani fuggono dalla politica, mentre il loro impegno è importante. Sta a noi ridare credibilità alle istituzioni.” Gregorio Fontana (Forza Italia), Questore della Camera dei Deputati, ha richiamato a mettere al centro dell’azione politica: “il rispetto personale, la famiglia e la difesa dell’impresa. Ogni Stato può portale suo originale contributo.” Francesco Tufarelli, Coordinatore del Dipartimento Politiche Europee: “Il confronto deve avvenire all’interno delle istituzioni. La politica va intesa come gestione della Polis.” Una serata dunque caratterizzata da mani tese e valutazioni positive del lavoro sin qui portato avanti dal Partito. In particolare gli attestati di saluto e stima arrivati da fuori confine rappresentano un risultato concreto dei rapporti coltivati in maniera assolutamente proficua da D-ML, nell’interesse dei sammarinesi e che rappresentano un valore aggiunto, apprezzato ai massimi livelli. Sabato 11 giugno è stata invece la volta degli iscritti che sono intervenuti numerosi per portare il proprio contributo ed esprimere il voto per rinnovare le cariche del partito, essendo risultati eletti: - quali membri del Coordinamento Centrale: Mirella Andreini, Carlotta Andruccioli, Andrea Angelini, Simone Casadei, Mirko Dolcini, Lorenzo Forcellini Reffi, Stefano Ghiotti, Daniela Marchetti, Cinzia Matteoni, Michela Pelliccioni, Fabio Righi, Federico Righi, Leo Nardo Righi, Gaetano Troina, Elisa Zafferani; - quali membri del Collegio dei Probiviri: Francesca Reffi, Rino Righi, Silvia Suzzi Valli. Si allega al presente comunicato il testo della mozione finale elaborata dall’Assemblea Congressuale del Partito.

