Una Repubblica da assaporare: agricoltura, territorio e c(o)ultura!.

Con questo claim la Repubblica di San Marino e il Consorzio Terra di San Marino si presentano al pubblico di Terra Madre, il salone del gusto organizzato a Torino da Slow Food Italia. Fitto il programma di eventi, degustazioni ed esperienze per i visitatori che parteciperanno a Terra Madre e decideranno di visitare lo stand della Repubblica di San Marino: degustazioni guidate, le ricette della tradizione contadina, i laboratori di distillazione degli oli essenziali, analisi sensoriale del miele, di macinatura del grano e poi “mani in pasta: tagliatelle, piada, miele, strozzapreti, vini, formaggi e tanto altro”. Oggi alle 16 il programma si è aperto con un workshop di un’ora su “Mani in pasta: panificazione con il lievito madre” organizzato dal Consorzio Terra di San Marino per la presentazione e la conoscenza delle farine del territorio e della Pasta Madre, come crearla e come utilizzarla per le tecniche di panificazione. Dal 22 al 26 settembre, tutti i giorni dalle 11.30 alle 17.30 si terranno incontri sulla “Distillazione di oli essenziali”, un laboratorio per la conoscenza delle piante aromatiche e officinali dove grazie ad una dimostrazione pratica di distillazione in corrente di vapore capiremo meglio come nascono olio essenziale appena distillato e sua acqua aromatica tenuto da Flavio Benedettini Presidente Cooperativa Olivicoltori Sammarinesi – Ghenea. Il 24 e il 25 settembre alle 17.30 “2 chiacchiere con la Cantina San Marino”, un percorso degustativo olfattivo tra i vitigni autoctoni del territorio: Biancale, Moscato, Ribolla e Sangiovese con il personale della Cantina San Marino. Il 23, 24 e 25 settembre alle 15.30 “Di fiore in fiore” una dolce scoperta dei mieli del territorio: sulla, melata, millefiori, acacia e edera con il Consorzio Terra di San Marino e della Cooperativa Apicoltori San Marino. SEGRETERIA DI STATO AL TERRITORIO, L’AMBIENTE, L’AGRICOLTURA, LA PROTEZIONE CIVILE E I RAPPORTI CON L'A.A.S.L.P. Oggi, domani e dopodomani alle 17.30 “Un filo d’olio” presentazione e degustazione dell’olio Evo della Repubblica, presente nella Guida Slow Food ai migliori oli con Flavio Benedettini Presidente Cooperativa Olivicoltori San Marino. Il 25 e il 26 settembre alle 18.30, “I nobili: bresaola e non solo”, degustazione bresaola e ragù della cooperativa allevatori sammarinesi con gli esperti della Cooperativa Allevatori Sammarinesi.

