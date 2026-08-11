“Una sera negli anni ’90”: grande successo a Montegiardino Oltre 500 presenze al Parco Le Stradelle per una serata di musica, divertimento e nostalgia

“Una sera negli anni ’90”: grande successo a Montegiardino.

Grande partecipazione a “Una sera negli anni ’90”, l’evento organizzato dalla Giunta di Castello di Montegiardino che ha trasformato il Parco Le Stradelle in un suggestivo viaggio nel passato.

Sono state oltre 500 le presenze registrate nel corso della serata, con cittadini e visitatori di tutte le età coinvolti fin dalle ore 18.00 nel villaggio a tema dedicato agli anni Novanta.

Molto partecipato il quiz a premi, che ha preceduto il momento clou della serata: il concerto tributo agli 883 della band Nord Sud Ovest Est, che ha fatto cantare e ballare il pubblico sulle note di alcuni dei brani più amati della musica italiana di quegli anni.

Il successo dell’iniziativa testimonia ancora una volta l’energia, la partecipazione e la coesione della comunità di Montegiardino, oltre alla capacità del territorio di proporre occasioni di incontro e intrattenimento rivolte a un pubblico ampio e trasversale.

La Giunta di Castello di Montegiardino desidera rivolgere un particolare e sentito ringraziamento a Marlu e SIT, due importanti realtà del territorio che, con continuità e sensibilità, sostengono le iniziative della Giunta e contribuiscono concretamente alla crescita e alla vitalità della nostra comunità.

Un ringraziamento va inoltre agli artisti, ai collaboratori, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, ma soprattutto al pubblico, che con la sua straordinaria partecipazione ha reso “Una sera negli anni ’90” una vera festa di comunità.



Comunicato stampa

Giunta di Castello di Montegiardino



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