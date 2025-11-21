Una serata di musica e memorie alla Biblioteca Popolare di Serravalle

Lunedì 17 novembre 2025, nella nuova sede della Biblioteca Popolare di Serravalle, situata a Dogana all’interno dell’Admiral di Dogana, primo piano, ha avuto luogo l’ottava delle dieci serate degli INCONTRI DEL LUNEDI’, nella quale l’amico e membro del Consiglio Direttivo della Biblioteca Luciano Muccioli ha proposto – in sostituzione della serata su “Manuel Poggiali Storia di un Campione” rinviata a causa dell’indisposizione del relatore Massimo Rastelli – un bellissimo video dal titolo “Piccole storie per grandi canzoni” con grande attenzione e condivisione del numeroso pubblico presente, che ha rivissuto, ascoltando i grandi successi degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, momenti emozionanti e indimenticabili. Lunedì 24 novembre prossimo avremo un’altra serata unica e importante per la nostra comunità sammarinese, con la presenza del graditissimo ospite Leandro Maiani – insegnante e scrittore - che ci parlerà della “STORIA DELLA BANDA DI SERRAVALLE”, che ha superato abbondantemente i 130 anni di vita, attraverso libri che lui stesso ha scritto, con notizie e aneddoti vari e supportato da numerose proiezioni di foto d’epoca. La Biblioteca Popolare di Serravalle invita ancora una volta la cittadinanza ad essere presente a queste serate per vivere momenti particolari che faranno tornare alla mente emozioni e ricordi che fanno parte della nostra memoria e per far conoscere e tramandare ai più giovani le nostre origini. L’ingresso è rigorosamente gratuito. Inizio incontri ore 21,00.



c.s. Biblioteca Popolare di Serravalle



