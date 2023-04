Una serata fra il ricordo del primo viaggio in Congo e la nuova scuola in costruzione

Una bella serata quella di sabato 22 aprile nella quale soci e simpatizzanti dell' Associazione Amici di Padre Marcellino si sono incontrati per fare il punto della situazione sui progetti attivi nelle missioni di Lubumbashi, dove il missionario sammarinese è stato attivo per decenni e dove riposa dal 2016. Grazie alla proiezione delle immagini ed all'intervento di Giannino Cervellini, uno dei primi volontari sammarinesi, insieme a Marco Casali, sono stati rivissuti alcuni momenti del viaggio effettuato dai sammarinesi nel 2006 per incontrare Padre Marcellino nella Repubblica Democratica del Congo. Si è parlato anche della nuova scuola in fase di completamento, l'ultimo progetto voluto da Padre Marcellino prima della sua scomparsa.