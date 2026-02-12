Una serata per la consapevolezza sull'Alzheimer con la proiezione di "Discesa Libera"

Nel mondo, secondo i dati della Organizzazione mondiale della sanità, “oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, una delle principali cause di disabilità e non autosufficienza tra le persone anziane”. A San Marino, i soggetti affetti da disturbi neurocognitivi sono circa 500 tra demenza e disturbi neurocognitivi lievi. “Un numero importante, ancora più eclatante considerando che i dati sono in aumento di anno in anno a causa dell’aumento dell’aspettativa di vita, con previsioni che raggiungono i 78 milioni di casi nel mondo entro il 2030”. Se poi si pensa che la malattia è stata scoperta solamente nel 1906 dal medico Alois Alzheimer, quelli citati sono numeri che danno i brividi. Le cause esatte della malattia di Alzheimer non sono pienamente note, ma sono riconducibili a un'interazione complessa tra fattori genetici, ambientali e stile di vita. Infatti oltre a fattori genetici, familiarità, fattori di rischio cardiovascolare e metabolico, sotto accusa sono gli stili di vita e fattori come fumo, abuso di alcol, sedentarietà, depressione e isolamento sociale, i quali sono associati a una maggiore probabilità di insorgenza. Con il patrocinio delle Segreterie all’istruzione e cultura e Sanità e sicurezza sociale, si terrà venerdì 13 febbraio alle ore 21 presso il cinema teatro concordia di Borgo Maggiore, la proiezione del film “Discesa libera”, una commedia seria sull'Alzheimer che emoziona, sorprende e fa riflettere. Alla serata sarà presente il regista nonché protagonista dell’opera, Sandro Torella, Rossana Danile, film content manager e i presidenti delle associazioni Salute Attiva e dell’associazione ASSPIC, organizzatrici dell’evento in collaborazione degli Istituti Culturali. Ingresso unico ridotto 5€ e possibilità di aderire e sostenere le associazioni che promuovono l’evento.

C.s. - Salute Attiva





