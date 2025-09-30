Una serata per prevenire e riconoscere le emergenze pediatriche più frequenti

Nel giugno 2013 il Parlamento Europeo ha invitato gli Stati Membri ad istituire una settimana di sensibilizzazione dedicata all’arresto cardiaco, con lo scopo di migliorare la conoscenza e la formazione dei cittadini e degli operatori sanitari alla rianimazione cardiopolmonare. Il CEMEC-Centro Europeo di Medicina delle Catastrofi ha aderito alla “Settimana VIVA” proposta da ERC (European Resuscitation Council) https://www.ircouncil.it/progetti/viva/ con l’obiettivo di realizzare eventi volti a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione e il riconoscimento precoce dell'arresto cardiaco ed insegnare a tutti le manovre che possono salvare la vita: manovre semplici, sicure, che chiunque di noi, anche senza una preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare.

Il CEMEC, con il Patrocinio della Segreteria di Stato: Sanità e Sicurezza Sociale, Istruzione e Cultura, Territorio e Ambiente, Interni e grazie alla disponibilità di medici e infermieri istruttori certificati dall'I.R.C. (Italian Resuscitation Council), organizza la dodicesima edizione della serata sul: Primo Soccorso Pediatrico. Il 15 ottobre p.v. alle ore 20.30 presso la SALA MONTELUPO di Domagnano la Dr.ssa Elisa Giacomoni, medico pediatra, parlerà di come prevenire e riconoscere le emergenze pediatriche più frequenti. Seguirà una dimostrazione pratica delle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, su simulatori di pazienti (lattante e bimbo), sotto la guida degli Istruttori del Centro di Formazione BLSD pediatrico-Cemec.

