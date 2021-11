Una serata pubblica per illustrare opportunità, risultati e prospettive della produzione di energia da fonte rinnovabile nella Repubblica di San Marino

Una serata pubblica per illustrare opportunità, risultati e prospettive della produzione di energia da fonte rinnovabile nella Repubblica di San Marino.

Lunedì 8 novembre alle ore 20:30, nella sala Polivalente “Auditorium Little Tony” di Serravalle, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Stefano Canti, il Segretario di Stato per il Lavoro Teodoro Lonfernini, il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti, il Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi, il Capitano della Giunta di Castello di Serravalle Roberto Ercolani, il Responsabile Sezione Energia dell’Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza Giorgio Brigliadori, il Presidente dell’Autorità per l’Energia Marco Affronte, il Direttore dell’AASS Raoul Chiaruzzi, il Presidente dell’Associazione Energie Rinnovabili Luciano Zanotti, l’UNAS e l’Associazione EV Friendly illustreranno opportunità, risultati e prospettive della produzione di energia da fonte rinnovabile nella Repubblica di San Marino.

Si terrà lunedì 8 novembre alle ore 20:30, nella Sala Polivalente “Auditorium Little Tony”, a Serravalle, una serata pubblica dedicata allo sviluppo di energia da fonti rinnovabili nella Repubblica di San Marino e informare la cittadinanza sui vantaggi, sulle modalità e sugli incentivi che possono essere richiesti. La serata pubblica, prosegue la serie di incontri ed iniziative coordinati dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente volti alla promozione dello sviluppo sostenibile ed alle energie rinnovabili per aumentare la cultura della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. La legislazione sammarinese in campo energetico è all’avanguardia ed ha consentito al nostro paese di raggiungere, grazie alle competenze delle aziende del territorio specializzate nel settore, un buon primato nel settore fotovoltaico, portando San Marino ai vertici della classifica watt installati/pro capite. Al momento nel nostro territorio, l’energia elettrica da fotovoltaico è il perno su cui poggiare la produzione di energia da fonti rinnovabili: la tecnologia è affidabile, economicamente accessibile e numerose sono le infrastrutture, private e pubbliche, dotate di un’ottima esposizione per catturare l’energia del sole. Molti imprenditori e cittadini hanno compreso l'opportunità di installare un impianto fotovoltaico e diverse aziende stanno proponendo innumerevoli soluzioni individualizzate. La serata pubblica sarà occasione per approfondire le due modalità che hanno decretato il successo di questa tecnologia, lo scambio sul posto e lo scambio speciale a distanza. La cittadinanza è invitata a partecipare. Saranno rispettate le norme anti contagio da covid-19. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente): “Per raggiungere l’obiettivo della neutralità carbonica entro il 2050, c’è ancora tanta strada da percorrere. I trasporti ed il sistema immobiliare sono i principali responsabili delle emissioni di gas a effetto serra, pertanto dovremo gradualmente sostituire gli impianti di riscaldamento a energie fossili oggi in esercizio ed ammodernare i trasporti a partire dal servizio di trasporto pubblico”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: