Una stagione di rinnovamento: verso San Marino 2030

La notizia dell’apertura di una linea di credito presso Banca Centrale Europea, che potrà essere messa a disposizione del sistema bancario sammarinese, rappresenta un positivo sviluppo dei rapporti internazionali di BCSM: bene ha lavorato l’istituzione, cui va il pieno riconoscimento del Partito. Le banche potranno ora accedere a nuovi finanziamenti per contrastare gli effetti negativi della pandemia sulle loro posizioni, tuttavia BCSM dovrà presentare adeguate garanzie collaterali per il rimborso degli importi di volta in volta accordati, che dovranno essere restituiti entro tre mesi. DOMANI - Motus Liberi, pur riconoscendo la necessità di finanza nuova e diversa a sostegno del nostro sistema finanziario ed economico, ritiene urgente attuare un progetto di sistema condiviso per individuare la direzione verso cui San Marino vuole dirigersi: ecco lo scopo di “San Marino 2030”, perché le risorse acquisite vengano ben impiegate. Il periodo post-Covid deve portare a un cambio di passo importante per la politica, una stagione di riforme utili per il miglior funzionamento della res publica e dei suoi organismi, istituzionali ed amministrativi. Bisogna rendere San Marino un Paese in cui sia interessante e proficuo portare investimenti, che generino valore per l’imprenditore e per lo Stato: un prestito va restituito, gli investimenti danno frutto.

Comunicato stampa

DOMANI - Motus Liberi