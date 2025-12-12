Una studentessa dell’Università di San Marino “disegna” il nuovo bancomat di Cassa di Risparmio

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino offrirà presto una carta di debito, comunemente chiamata ‘bancomat’, con un nuovo look: a realizzarlo una studentessa dell’Ateneo del Titano, autrice di un progetto selezionato attraverso un concorso che ha coinvolto staff e iscritti al corso di laurea in Design. La nuova tessera, disponibile per i clienti dell’istituto bancario dal 2026, è stata realizzata assecondando tre priorità: essere “immediatamente riconoscibile come prodotto” di Cassa di Risparmio, mantenere “un forte legame con il suo patrimonio storico” e utilizzare “un linguaggio visivo contemporaneo e raffinato”. Ad affermarlo la vincitrice del contest, Cristina Anzalone, ventunenne di Riccione, che frequenta il terzo anno del percorso di studi in Design dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Dopo aver completato una serie di fasi preliminari, fra le quali un’analisi di quanto già offerto dalle principali banche a livello internazionale, ha proposto una soluzione grafica nella quale il profilo della Prima Torre si combina ad altri quattro livelli, uno sovrapposto all’altro, nei quali compaiono le mura e ulteriori elementi che caratterizzano il centro storico del Titano, di colore sempre più intenso. Bianco, azzurro e blu vanno così a comporre una “scelta cromatica dai toni freschi”, precisa Anzalone, che contribuisce al generale “climax visivo e concettuale. L’immagine della carta - prosegue - si costruisce per stratificazione: più livelli che si intrecciano e trovano senso solo nella loro unione, metafora della relazione tra territorio, comunità e cliente, i tre pilastri valoriali della banca”. Il concorso si è sviluppato in due fasi principali: la prima ha coinvolto lo staff del corso di laurea in Design, che sulla base dei portfolio e dei voti ottenuti in determinate discipline ha richiesto a una selezione di studenti l’elaborazione di alcune proposte. A valutarle una giuria composta da Andrea Berardi, responsabile della pianificazione commerciale di Cassa di Risparmio, Nicola Guerra, responsabile commerciale dell’istituto bancario, Massimo Brignoni, direttore del corso di laurea Magistrale in Interaction & Experience Design dell’Ateneo sammarinese, Sara Massi, addetta alla comunicazione dei programmi in Design. Il progetto scelto, realizzato da Anzalone, è stato presentato oggi insieme a quelli di Giulia Bracciale e Luca Daidone nella sede universitaria dell’Antico Monastero di Santa Chiara, a pochi passi dai principali uffici della Cassa di Risparmio. Alla cerimonia hanno partecipato i membri della giuria e Laura Gobbi, direttrice generale dell’Università di San Marino. “Giornate come questa – spiega Gobbi - ci trasmettono energia, soddisfazione e ottimismo. I progetti presentati dagli studenti sono belli, efficaci e innovativi. La collaborazione con Cassa di Risparmio, decisamente stimolante, ha coinvolto iscritti e staff del corso di laurea in Design concretizzandosi in risultati che ci rendono orgogliosi”. Per l’Ateneo sammarinese un’ulteriore conferma dell’impegno espresso insieme alle principali realtà istituzionali, culturali ed economiche del Titano, sulla scia del recente contribuito in iniziative come l’Expo di Osaka. Cassa di Risparmio, fondata nel 1882 e punto di riferimento nello sviluppo del Paese a più livelli, attraverso questa iniziativa manifesta la propria attenzione nei confronti dei giovani e delle loro idee, e offre un’opportunità ai giovani talenti dell’Università di San Marino di esprimersi e vedere concretizzato uno dei loro progetti. L’elevato livello qualitativo di tutte le proposte presentate conferma la scelta della banca di affidare un progetto di tale rilevanza all’Ateneo.

