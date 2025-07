"Una vita da Presidente": la presentazione del libro di Nicola Barone e Santo Strati con Osvaldo Bevilacqua a San Marino

La presentazione nella Repubblica del Titano del libro autobiografico dell'ing. Nicola Barone, Una vita da Presidente, scritto a quattro mani con il giornalista Santo Strati, è stata l’occasione per raccontare il percorso umano e professionale di un protagonista dell’innovazione tecnologica in Italia. I due autori sono stati ricevuti in udienza dagli attuali Capitani Reggenti di San Marino, Italo Righi e Denise Bronzetti, introdotti dal ministro degli Esteri Luca Beccari. È stata un’opportunità per illustrare i contenuti del libro e discutere l’impatto positivo delle nuove tecnologie. Il libro non è una semplice autobiografia, ma una lunga intervista che diventa un pretesto per riflettere su 40 anni di evoluzione tecnologica, sin da quando Barone – giovanissimo laureato al Politecnico di Torino – iniziava a proporre idee innovative su reti e connessioni. Il volume mostra come la visione, l’intuizione e l’etica possano trasformare il progresso in uno strumento al servizio dell’uomo. Centrale è il messaggio di umanità, attenzione agli ultimi, e fede cristiana che guida il percorso di Barone. I principi salesiani – come ricordato durante l’incontro – hanno ispirato il suo modo di intendere la tecnologia come mezzo per elevare la persona e migliorare la società. I Capitani Reggenti hanno sottolineato il ruolo determinante di Barone – Presidente da quattro mandati di TIM San Marino – nello sviluppo tecnologico della Repubblica, oggi considerata la più avanzata d’Europa; congratulandosi per il percorso professionale dell'ingegnere calabrese, che, peraltro, appartiene al Corpo diplomatico della Repubblica del Titano, in qualità di ambasciatore inviato speciale. Un esempio da seguire per i giovani, alla ricerca di modelli positivi. La presentazione si è svolta nella splendida cornice degli Orti dell’Arciprete, con un dibattito moderato dal giornalista Osvaldo Bevilacqua. Quest’ultimo ha evidenziato il valore umano dell’opera, il messaggio di fede e la sfida dell’Intelligenza Artificiale affrontata nel libro con equilibrio e competenza. Il ministro Beccari ha ricordato il lavoro svolto con Barone durante il suo precedente mandato come ministro dell’Innovazione, sottolineando come la politica del fare e la tecnologia possano generare benessere reale. Il coautore Strati ha spiegato il lavoro di ricerca e raccolta documentale che ha dato vita al libro, nato per offrire un esempio utile e concreto alle nuove generazioni. Di grande impatto anche gli interventi del Rettore della Basilica di San Marino don Marco Mazzanti e del Vescovo di San Marino e Montefeltro mons. Domenico Beneventi, che hanno evidenziato l’impegno etico e spirituale di Barone, come modello di inclusione e solidarietà. L’evento, a cui ha partecipato anche l’ambasciatore d’Italia a San Marino Fabrizio Colaceci, è stato accompagnato dall’Orchestra Camerata del Titano, diretta dal M° Augusto Ciavatta. Un ensemble di archi che ha incantato un'affollata e attenta platea, distratta soltanto dall'incantevole panorama mozzafiato offerto dalla terrazza della Domus Plebis.

