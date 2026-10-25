Una vittoria storica per la sicurezza sul lavoro: San Marino completa il percorso OIL

Una vittoria storica per la sicurezza sul lavoro: San Marino completa il percorso OIL.

Libera esprime grande soddisfazione per il completamento del percorso di ratifica delle Convenzioni n. 155 e n. 187 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), che sanciscono il diritto fondamentale di ogni lavoratrice e lavoratore a operare in un ambiente sano e sicuro. Un risultato storico per la Repubblica di San Marino, che completa così l’adesione alle dieci Convenzioni fondamentali dell’OIL e rafforza il proprio impegno internazionale nella tutela dei diritti del lavoro. Come Libera abbiamo sempre creduto nell’importanza di questo percorso, sostenendo con convinzione la necessità di rafforzare le tutele e allineare il nostro Paese ai più alti standard internazionali in materia di diritti del lavoro. Oggi siamo particolarmente orgogliosi di aver contribuito a trasformare questo impegno politico in un risultato concreto, grazie al lavoro portato avanti dal Segretario di Stato per il Lavoro, Alessandro Bevitori. Un traguardo che dimostra come, attraverso la volontà politica, il confronto e la collaborazione con le parti sociali, sia possibile raggiungere obiettivi importanti per il Paese. Un riconoscimento va anche alle organizzazioni sindacali, che da tempo richiamano l’attenzione sulla necessità di rafforzare gli strumenti di prevenzione e protezione. La salute e la sicurezza di chi lavora non possono essere considerate un costo o un adempimento burocratico, ma devono rappresentare una priorità assoluta per il nostro Paese. La qualità dello sviluppo economico si misura anche dalla capacità di garantire condizioni di lavoro dignitose, sicure e rispettose delle persone. Occorre ora trasformare questo importante traguardo in azioni concrete, a partire dall’aggiornamento della normativa sammarinese sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dal rafforzamento della prevenzione, della formazione e degli strumenti di tutela, con particolare attenzione anche alle piccole e medie imprese.

Riteniamo fondamentale che questo percorso venga costruito attraverso un confronto strutturato con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, valorizzando il dialogo sociale e individuando insieme le soluzioni più efficaci per la realtà sammarinese. Libera continuerà a sostenere con determinazione questo impegno, affinché agli importanti riconoscimenti internazionali corrispondano miglioramenti concreti nella vita quotidiana delle lavoratrici e dei lavoratori. Un Paese che vuole crescere e progredire deve mettere al centro la dignità del lavoro e la sicurezza delle persone. È da questo impegno che passa uno sviluppo davvero giusto e sostenibile.

C.s. Libera – San Marino

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