"Una voce per San Marino": Albano Carrisi tra gli ospiti

Febal Casa sarà sponsor di “Una voce per San Marino”, il festival organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino RTV e Segreteria Turismo San Marino per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2022. L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 19 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), su Sky (canale 520) e su Tivù SAT (canale 93). 9 i big in gara che si esibiranno sul palco: Achille Lauro, Alessandro Coli & DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio Scanu, Fabry &. Labiuse feat. Miodio. Albano Carrisi sarà presente come ospite; conduttori della serata, Senhit e Jonathan Kashanian.

