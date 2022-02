"Una voce per San Marino": ecco i risultati delle votazioni

Media Evolution Srl, società organizzatrice del contest-Festival “Una Voce per San Marino” e la San Marino RTV produttrice televisiva dell’evento, ringraziano la Segreteria di Stato al Turismo, partner del progetto, e qui danno evidenza dei risultati dopo l’avvenuta registrazione dell’atto pubblico a firma del notaio Dott. Marco Bacciocchi. Ma prima di tutto teniamo a ringraziare per la professionalità dimostrata dai giurati Mogol, Susanne Georgi, Simon Lee, Clasissa Martinelli e Dino Stewart, e il lavoro svolto nella serata finale del concorso! La giuria copre varie tipologie di figure professionali: un autore, se non "l'autore" per eccellenza, un arrangiatore/strumentista, un discografico, una rappresentanza delle radio e un'artista con un'esperienza all’Eurovision Song Contest. La Giuria, in piena libertà e secondo i gusti e valutazioni artistiche personali, ha votato ogni esibizione con punteggi da 1 a 10 decretando il vincitore che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song Contest. Il notaio ha verbalizzato le votazioni e redatto il risultato della Giuria, allegando la graduatoria finale a verbale, alla presenza di un rappresentante della San Marino RTV, atto pubblico, depositato e registrato in data 23/02/2022 al vol. 2022 n. 1432.

Questi i risultati completi delle votazioni dei giurati:

1) Achille Lauro (41 punti)

2) Burak Yeter e Alessandro (40 punti)

3) Aaron Sibley (39 punti)

4) Spagna (37 punti)

5) Matteo Faustini (35 punti)

5) Francesco Monte (35 punti)

7) Camille Cabaltera (34 punti)

7) Vina Rose (34 punti)

9) Deshedus feat. Tony Cicco e Alberto Fortis (33 punti)

9) Mericler (33 punti)

11) Basti (31 punti)

11) Fabry & Labiuse feat. Miodio (31 punti)

11) Elena e Francesco Faggi (31 punti)

11) Cristina Ramos (31 punti)

11) Valerio Scanu (31 punti)

16) Kurt Cassar (30 punti)

17) Alessia Labate (27 punti)

17) Mate (27 punti)