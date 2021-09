Unas: a Domagnano Assemblea Generale per rinnovo cariche

Nella serata di oggi, lunedì 27 settembre 2021, UNAS – gli associati dell’Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino - si riuniranno in Assemblea Generale alla Sala Montelupo di Domagnano, per confrontarsi sugli scenari economico sociali, per valutare iniziative e realizzare proposte a supporto della categoria, con il tradizionale spirito costruttivo che li contraddistingue, e per rinnovare le cariche sociali, animati da una democrazia partecipata, dove ancora una volta si potrà registrare una ampia disponibilità al servizio, per il bene dell’associazione. Si parlerà di pensioni, fiscalità, socialità e tutela delle imprese, cosi come di lotta al lavoro nero, al lavoro abusivo ed alla concorrenza sleale; si parlerà altresì di ricerca delle sinergie e relazioni tra imprese, sia a livello locale che internazionale, nonché delle posizioni condivise da sostenere per il prossimo triennio.

Cs Unas

