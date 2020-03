UNAS agli associati: state chiusi qualche giorno per ferie

Cari associati, cari amici dell’UNAS Il decreto 044/2020 obbliga alla chiusura alcune categorie, ma non tutte. Possiamo comprendere ed auspicare la continuità operativa – magari ridotta - per coloro che fanno servizi essenziali o sono attività di produzione che sostanzialmente non si confrontano con il pubblico o con situazioni di potenziale concentrazione ravvicinata di persone. La scienza e coscienza di segnalano che per combattere la diffusione dell’epidemia è necessario evitare il più possibile il contatto ravvicinato tra le persone. Per questo UNAS lancia un appello, a tutti coloro che offrono servizi non essenziali rivolti verso la collettività CHIUDIAMO PER FERIE qualche giorno!!! Chiudiamo per ferie, stando il più possibile in casa. Solo così potremo sperare a breve in una inversione di tendenza! È difficile, lo sappiamo, ma è quello che tanta gente sensata chiede ad iniziare da coloro che sono in prima linea nel mondo sanitario: medici ed infermieri ... gli eroi del 2020 -. Fintanto che gestibile nel breve o per evitare che venga imposto … CHIUDIAMO PER FERIE !!! Non è un fermarsi … stiamo solo prendendo la rincorsa per tornare più carichi di prima! Con vicinanza Il Consiglio Direttivo dell’UNAS Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino PS: come già comunicato ieri con specifica lettera aperta ai Segretari di Stato (trasmessa a tutti gli associati) siamo attivissimi per manifestare al Governo tutte le difficoltà economiche relative all’emergenza sanitaria, ed avere supporto per le nostre imprese, per i dipendenti e per noi stessi lavoratori artigiani.

c.s. UNAS

