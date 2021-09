UNAS: Artigiani eleggono presidente Luigi Ceccoli all'assemblea generale l'associazione elegge il direttivo Standing ovation alla memoria per Gian Franco Terenzi

UNAS: Artigiani eleggono presidente Luigi Ceccoli all'assemblea generale l'associazione elegge il direttivo.

Gli Artigiani votano compatti per il mandato alla guida dell’UNAS a Luigi Ceccoli, 55 anni, parrucchiere di professione, storico associato della associazione e vice presidente uscente.

Questo l'esito principale dell’Assemblea Generale dell'Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino, svolta ieri sera alla Sala Montelupo di Domagnano.

Due momenti particolarmente emozionanti sono stati:

- Il saluto alla presidente uscente, Loretta Menicucci, cui tutta l’assemblea ha rivolto un caloroso ringraziamento per l’enorme lavoro fatto dall’Associazione sotto la sua guida

- Il ricordo del compianto presidente storico Gian Franco Terenzi a cui l’assemblea ha dedicato una standing ovation, intestandogli – a futura memoria - la sala conferenze dell’UNAS con apposita.

Nella propria relazione il presidente Ceccoli Luigi, tra i tantissimi temi sul tavolo, ha voluto porre un particolare accento alle prospettive di sviluppo delle imprese artigiane e del mercato del lavoro.

“La formazione e la cultura delle nostre imprese possono essere delle leve strategiche per avvicinare le persone al mondo artigianale e delle piccole imprese. Occorre sviluppare politiche di rilancio della formazione tecnica e professionale sia per i giovani e per i meno giovani.

Riconvertire, ricollocare, quelle figure che hanno acquisito esperienze che si rivelano in età matura. aiutandoli a colmare quella parte tecnica, possono diventare una risorsa importante, creando dei canali privilegiati d'ingresso per avvicinarli al nostro mondo.”

Altresì

Percorsi di formazione dedicati a chi un lavoro c'è la già, per migliorare e aggiornare le competenze, soprattutto in una fase di profonda trasformazione tecnologica, favorendo così una crescita professionale e personale all'interno della vita lavorativa.

Allo stesso modo non deve essere trascurata la possibilità della formazione per imprenditori, mirata per lo sviluppo d'impresa: in un mondo che cambia in continuazione, e in questi tipi di investimenti dobbiamo farci riconoscere un sostegno alla buona volontà imprenditoriale.

Con questo messaggio ed altri messaggi, il presidente Ceccoli ha espresso la convinzione dell’importanza che, solo continuando a restare uniti, si potrà risollevare l’economia del nostro Paese.

L'Assemblea è stata anche l'occasione di un vivace confronto tra i partecipanti sui principali temi quali: la fiscalità, la lotta al lavoro nero, lotta all’abusivismo, pensioni, ambiente e sviluppo, da sempre parte delle priorità per la categoria. Temi che hanno dato vita ad iniziative per proposte che diventeranno la guida per il prossimo triennio.

Comunicato stampa

UNAS





