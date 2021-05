Unas: buon compleanno a tutti i Centri Estetici ed i Parrucchieri di San Marino!!!

Oggi, 18 maggio 2021 ricorre il primo anno dalla uscita del tunnel nero …. Due mesi abbondanti in cui le nostre imprese sono state chiuse per COVID … Ansia, preoccupazione, sconforto, incertezza, mancanza di prospettive … 70 giorni di vera angoscia … Ma tutta la categoria, unita nell’associazione, ha trovato la forza di capire, confrontarsi, produrre proposte concrete, vedersi via ZOOM anche fino in 85 persone collegate contemporaneamente … ma finalmente APRIRE!!! 18 maggio 2020: molti di noi aprendo la propria attività hanno pianto! Un pianto di speranza, di rabbia, di soddisfazione, di gioia. La scommessa/promessa fatta dalle intere categorie era fondata nel patto di serietà: fateci aprire e noi per primi saremo i paladini della prevenzione. E tutti si sono ottimamente comportati! Fortunatamente la piccola Repubblica di San Marino si è positivamente distinta nel mondo. Dall’essere diventati gli ultimi, oggi la situazione raggiunta è davanti agli occhi di tutti. A distanza di un anno i numeri e le speranze per il futuro sono entusiasmanti. Non dobbiamo abbassare la guardia, ma possiamo tornare a sognare, unitamente al fatto che un pensiero deve essere volto a tutti i concittadini che non ce l’hanno fatta. A nome di UNAS e mio personale, un grande auspicio a voi, alle vostre imprese, ai vostri collaboratori ed alle vostre famiglie con un grandissimo augurio di buon lavoro, sereno e pieno di soddisfazioni.

Loretta J. Menicucci Presidente