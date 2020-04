Unas: campagna sensibilizzazione verso crediti delle imprese artigiana #iopagoilmioartigiano

Mai come oggi è fondamentale che i clienti rispettino gli impegni presi per partecipare alla difesa della economia del nostro Paese. Al momento della chiusura delle attività causa emergenza sanitaria, molte imprese che stavano regolarmente svolgendo prestazioni, avevano lavori conclusi con definizione di stati di avanzamento o contabilità da saldare. Mai come oggi, è essenziale che la clientela rispetti gli impegni presi senza nascondersi dietro l’alibi dell’emergenza attuale, per partecipare alla difesa della nostra economia. Anche così si darà sostegno alle imprese ed al tessuto economico e sociale del nostro Paese, dando la dovuta responsabile risposta nella difficile lotta agli effetti del Coronavirus sull’economia. Ogni mancato pagamento di quanto dovuto ad un artigiano, rappresenta una ferita in un tessuto economico e sociale già fortemente danneggiato.

Campagna promossa da: UNAS – Unione Nazionale Artigiani e PMI della Repubblica di San Marino



