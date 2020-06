UNAS: Da oggi tutto possibile! Altro passo in avanti all’insegna del ritorno alla normalità

A seguito delle azioni di sensibilizzazione circa le problematiche delle categorie interessate, le richieste UNAS hanno trovato terreno fertile per un ulteriore apertura delle operatività per il settore servizi alla persona. Con il DL 102/2020 finalmente è stato abolito il punto 11 dell’allegato 2 del DL96, pertanto i servizi di barba, pulizia del viso, trucco, depilazione labbro superiore, etc. sono permessi, ovviamente nel rispetto dell’utilizzo delle protezioni per l’operatore. Anche il punto 8 dello stesso allegato è modificato: l’utilizzo obbligatorio dei guanti viene trasformato in “Obbligo per l’operatore ed il cliente di igienizzare frequentemente le mani con utilizzo di soluzione idroalcolica o in alternativa usare guanti monouso ed igienizzarli con utilizzo di soluzione idroalcolica o cambiarli frequentemente.” Sempre a disposizione per ogni necessità delle categorie, oggi, a quasi completo ritorno alla operatività, desideriamo ringraziare tutti gli associati che con la loro partecipazione ed adesione hanno permesso ad UNAS di essere lo strumento di tutela delle imprese come la vostra, presente, attiva, propositiva e portavoce delle persone che fanno impresa, in una fase drammatica per le attività bloccate dall’emergenza sanitaria. Ma se UNAS c’è il merito è solo degli associati, pertanto è UNAS che dice grazie alle quasi 400 persone che da sempre sostengono l’attività e che nel momento del vero bisogno hanno trovato un riferimento a tanti gradito.

c.s. Unas

