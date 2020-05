Unas. DOBBIAMO APRIRE!

On.le Segretario di Stato all’Industria ed Artigianato, On.li Segretari di Stato tutti, On.li Capigruppo, nell’assordante silenzio alle nostre richiesti di apertura - implorazioni di aiuto più che richieste – in attesa del confronto con voi e le parti sociali, che è previsto nel pomeriggio di oggi per la illustrazione di massima della bozza del testo che sarà di prossima emanazione – che ad ora non abbiamo avuto modo di accedere - siamo a vivere come sempre più probabile il timore che le realtà escluse continuino ad essere escluse. Questo non va bene e non può essere!!! Per quanto sopra Il Consiglio Direttivo UNAS appena straordinariamente riunito questa mattina, sentito e portavoce degli animi della categoria, COMUNICA che in assenza di un riscontro certo, in cui nel decreto sia prevista l’apertura di tutte le attività, parziale e progressiva, ma TUTTE, anche quelle relative al settore ESTETICA, ACCONCIATORI, BARBIERI; TATUAGGI, LAVANDERIE, ECC …. (eventualmente traslata al giorno 11, ma già prevista) … INVITA TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA: TITOLARI e DIPENDENTI Lunedì 4 maggio ore 10:00 - In Piazza della Libertà a far vedere che i COE non sono numeri, ma persone, imprese e famiglie che soffrono!!! TUTTI possibilmente con divisa da lavoro. Tutti con mascherina, guanti e rispetto della distanza di un metro uno dall’altro Una iniziativa per noi eclatante, ma in linea con l’esasperazione, frustrazione e disagio economico delle nostre persone. Noi non siamo per lo sciopero reale e/o fiscale ... la parola sciopero non ci appartiene... Noi siamo per la parola LAVORO, e questa ci appartiene da sempre … PERMETTETECI DI LAVORARE!!!

IL CONSIGLIO DIRETTIVO UNAS