UNAS e utenze: attivato un servizio analisi dei costi per le PMI

Non è solo di questi giorni la consapevolezza che lo scenario internazionale economico e bellico, sia una delle prime cause scatenanti una corsa al rialzo dei prezzi, ad iniziare dalle forniture di luce e gas per non considerare poi le materie prime: sempre più costose e spesso introvabili. Da tempo abbiamo sottolineato l’importanza che le tariffe debbano conoscere una calmierazione con supporto pubblico, per evitare impatti sulle produzioni e sulle forniture dei servizi. Ma comunque queste cresceranno con diretta conseguenza sulle imprese. UNAS si è posta una domanda: Cosa possiamo fare per aiutare gli associati? Ogni variazione dei costi impatta logicamente sul risultato economico, ma l’incidenza varia diversamente da realtà a realtà. Per questo UNAS ha pensato di offrire agli associati un servizio assistenza gestionale, finalizzato a verificare la rilevanza degli aumenti per meglio indirizzare le scelte strategiche aziendali. Incrociare i dati relativi per verificare reali, calcolarne l’incidenza e supportare anche i piccoli imprenditori nell’essere protagonisti di scelte strategiche basate sui dati concreti, quale parte di soluzione del problema. UNAS poi invita i propri associati a valutare, se in possesso a casa di un impianto fotovoltaico, l’eventuale opportunità di passare la produzione di energia alla propria azienda, così da contenere e gestire economie altrimenti impattanti sul risultato economico. La segreteria Unas, come sempre, resta a disposizione degli associati per ogni informazione.

Cs - UNAS